Si tienes estos billetes de las antiguas pesetas posees un tesoro: valen de 10.000 hasta 44.000 euros

Las claves nuevo Generado con IA Un billete de 50 pesetas de 1878 con la imagen de Calderón de la Barca fue subastado por 10.000 euros, destacándose por su rareza y los procedimientos de fabricación utilizados. Un billete de 50 pesetas de 1874 alcanzó un precio de 44.000 euros en una subasta, siendo el primer billete emitido en la unidad monetaria de pesetas. El billete de 44.000 euros incluye un retrato de Rafael Esteve pintado por Francisco de Goya y presenta características únicas como la omisión de "en efectivo" en la promesa de pago del Banco de España.

Quien más, quien menos, todavía tiene en su casa monedas y billetes de lo que muchos denominan como antiguas pesetas. Pues conviene que les eche un vistazo porque, sobre todo los billetes, son un verdadero tesoro.

Haciendo un poco de historia, fue el 1 de julio de 1874 cuando se le concedió al Banco de España la exclusividad para emitir billetes. Luego, ya en 1940, fue la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, la que cogió el relevo.

Desde entonces, han sido más de 50 emisiones diferentes de billetes en esta denominación las que han estado en manos de los españoles. Luego vinieron los euros. Te contamos cómo dos billetes en concreto han aumentado de valor con el paso de los años.

El billete de 10.000 euros

En una subasta realizada por Aureo & Calicó, un billete de 50 pesetas, del año 1878, con la imagen de Calderón de la Barca, salió por un precio de 6.000 euros y acabó siendo adjudicado por 10.000 euros.

Es un ejemplar, como dice la sala de subastas, con dobleces pero sin reparaciones, y “rarísimo”. Todos los billetes de esta emisión, según el Banco de España, se realizaron en la fábrica que tenía la institución en Madrid.

Billete de Calderón de la Barca Aureo & Calicó

“En su fabricación se utilizaron los tres procedimientos habituales: calcográfico, tipográfico y litográfico”, se puede leer en la ficha del billete.

“El reverso es totalmente tipográfico, y en la estampación de los billetes de 50 pesetas se produjo una alteración en los colores debido a la mezcla de tintas, con lo que unos salieron en tono bistre o gris oscuro y otros, como es el caso de este bello ejemplar, en amarillo ocre”.

Otra seña de identidad es que, como marca de agua y “como caso único para esta serie”, el valor de 50 pesetas muestra al trasluz cuatro círculos en la parte izquierda del anverso.

Haciendo un poco de historia, se pusieron en circulación en mayo de 1882 y se retiraron dos años después.

El billete de 44.000 euros

Otra vez hay que recurrir a las subastas de Aureo & Calicó. Ahí, un billete de 50 pesetas del año 1874 apareció con un precio de salida de 6.000 euros. Finalmente, el precio de venta fue de 44.000 euros.

El mismo fue calificado por la casa de subastas como “rarísimo”, y se entregó encapsulado. “Dos puntos de aguja sobre la tarlatana y tres ínfimos puntos de rotura por desgaste sobre dos de sus cuatro dobleces”, se puede leer en la descripción del billete. En definitiva, su calificación es de MBC (Muy Bien Conservado).

Anverso billete 50 pesetas

“Tal y como documenta el Banco de España, a pesar de que desde 1868, por Decreto de 19 de octubre, se hallaba establecida la peseta de cien céntimos como unidad monetaria, el Consejo del Banco acordó esta emisión el 22 de diciembre de 1872, a fin de que llevara fecha de 2 de enero y su valor en ‘escudos’”, aparece en la descripción del billete.

Pero hace la siguiente matización: “Sin embargo, el 29 de mayo de 1874, tomó el acuerdo de cambiar la fecha de emisión y expresar la cuantía en ‘pesetas’, por lo que ésta fue la primera realizada en la nueva unidad monetaria”.

He aquí una de las señas de identidad de su elevado precio. Pero hay más. “Otra novedad interesante, por primera vez se dice tan sólo ‘El Banco de España pagará al portador’, suprimiendo las palabras ‘en efectivo’ que figuraban en las anteriores emisiones, aunque el Banco siguió pagando en metálico sus billetes, hasta que en 1883 se suspendió la convertibilidad del papel moneda en oro”.

¿Qué otras características le hacen valiosísimo? Como dicen en la descripción, es un “bellísimo ejemplar”. No en vano, reproduce un retrato del grabador valenciano Rafael Esteve pintado por Francisco de Goya.

En el anverso pueden apreciarse los procedimientos tipográfico, calcográfico y litográfico, mientras que en el reverso, hay orla y roseta estampadas tipográficamente en azul, pero sin fondo litográfico en rojo.