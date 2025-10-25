Lander Ferrero, español en Alemania: "Como repartidor de Amazon cobro 2.470 euros al mes sin estudios ni carrera"

Las claves nuevo Generado con IA Lander Ferrero, un español en Alemania, trabajó como repartidor de Amazon, ganando 2.470 euros mensuales sin necesidad de estudios universitarios. Ferrero explicó que en Alemania el trabajo de repartidor es mayormente ocupado por inmigrantes debido a que es visto como un empleo de bajo rango. El salario de Ferrero, de 14 euros brutos por hora, permite vivir y ahorrar, destacando la diferencia con los salarios en España. Aunque Alemania ha sido un destino popular, cada vez más españoles eligen emigrar a Sudamérica, especialmente Argentina, por oportunidades laborales y facilidad de adaptación.

Son muchos los españoles que deciden abandonar el país para poner rumbo al extranjero en la búsqueda de mejores oportunidades laborales y una calidad de vida superior, siendo Alemania uno de los destinos que más seducen a los jóvenes.

Este es el caso de Lander Ferrero, un español que, aunque hoy en día trabaja de sus canales automatizados en YouTube, ha compartido su experiencia como repartidor de Amazon en Alemania en su canal principal de la plataforma de vídeos (@LanderFerrero).

En uno de los vídeos de su canal principal habló profundamente de su trabajo como repartidor en tierras germanas, explicando cuánto dinero ganaba. Por aquel entonces residía en Hamburgo, donde llevaba año y medio trabajando como repartidor de Mars, una empresa que trabaja para Amazon.

Antes de hablar de su salario, se paró a hablar de lo primero que llama la atención a muchos españoles que llegan a Alemania, y es el hecho de que apenas hay alemanes trabajando como repartidores.

Lander asegura que allí "este trabajo está un poco mal visto", pues se considera que es un puesto de bajo rango que normalmente es ocupado por inmigrantes, quienes frecuentemente empiezan en este tipo de empleos cuando aún no dominan el idioma, no tienen estudios homologados o carecen de experiencia.

¿Cuánto cobra un repartidor de Amazon en Alemania?

El español, tras dejar claro que el salario bruto es la cantidad negociada con el empleador y que aparece en el contrato, y que el salario neto es el dinero que realmente llega a la cuenta bancaria cada mes, habló de la clase fiscal, de la que también depende el salario.

En este sentido, explicó que la clase 1 es para solteros sin hijos, mientras que la clase 2 y siguientes tienen otras condiciones. Cuando él llegó a Alemania, le asignaron la clase 6, que es la más gravada, ya que era su primer empleo en el país.

Este hecho hizo que le descontaran gran parte de impuestos en su primera nómina, aunque posteriormente pudo recuperar parte de ese dinero a través de la declaración de la renta. Una vez explicado cómo funcionan allí los sueldos, habló de su puesto como repartidor de Amazon.

En este sentido, Ferrero explicó que trabajar con Amazon se puede hacer a jornada completa o parcial, la primera de ellas de 48 horas semanales (como era su caso), y la segunda entre 25 y 35 horas semanales.

También recuerda que el gigante del comercio electrónico no suele ofrecer contratos de "minijob", es decir, de 40 euros al mes, y si se trabaja en uno de ellos, es el propio empleado el que debe pagar su seguro médico, puesto que la empresa no lo cubre.

Esto no sucede con los contratos a jornada completa o parcial, casos en los que la compañía paga el seguro médico y la cobertura sanitaria, lo que considera que es "una gran ventaja".

Hablando ya de dinero, Lander Ferrero explicó que cobraba 14 euros brutos por hora, lo que suponía cada día unos 112 euros brutos por turnos de 8 horas. En importes netos, su salario era de unos 95 euros diarios.

"Aquí mi nómina es de 2.470 euros al mes, sin estudios ni carrera", explicaba el español por aquel entonces, puesto que, si se trabajan entre 24 y 26 días al mes, el salario mensual rondará los 2.300-2.500 euros netos, dependiendo de los días trabajados y de su clase fiscal.

ESTE es el SUELDO de un REPARTIDOR en ALEMANIA.

Cree que se trata de "un sueldo digno", sobre todo teniendo en cuenta que pueden trabajar como repartidores de Amazon personas que no tienen estudios universitarios ni experiencia previa en Alemania. Con esas cifras, asegura que se puede "vivir bien y ahorrar algo de dinero".

Lo ve especialmente positivo en comparación con la situación en España, donde los salarios son inferiores y existen mayores dificultades para poder disfrutar de una buena calidad de vida.

Emigrar a Alemania ya no está de moda

Hay muchos españoles que a lo largo de los últimos años han decidido poner rumbo a Alemania atraídos por sus salarios y calidad de vida, en muchos casos por la precariedad laboral en España o la dificultad para acceder a una vivienda.

Sin embargo, cada vez es más frecuente que en lugar de apostar por el país germano o por otros países del norte de Europa, los españoles tomen la decisión de cruzar el charco para buscar nuevas oportunidades para iniciar una nueva vida en Sudamérica.

El destino cada vez más elegido es Argentina, que está consolidándose como el país favorito de los españoles en busca de nuevas oportunidades, un país al que resulta más fácil la adaptación que a otros destinos europeos, especialmente por el idioma.

El Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que Argentina se encuentra a la cabeza como el país en el que residen más personas con nacionalidad española.

Aunque la situación económica del país no es buena, muchos lo ven como una oportunidad en un país extranjero, pues tener ahorros en otra divisa (en este caso, en euros), puede ayudar a aumentar la calidad de vida.

Con el cambio de moneda se disfrutan de más facilidades tanto a la hora de comprar una vivienda como para ascender de clase social, y además, si se trabaja en remoto para otros países que paguen en dólares o euros, servirá para aumentar notablemente el nivel de vida.