Antonio Aceituno, experto en energía: “Si irrumpe el frío, la electricidad subirá un 4% en el primer trimestre de 2026”

El recibo de la luz preocupa a los españoles. Más ahora, cuando la llegada del invierno hace necesario el uso de la calefacción. Y, sobre todo, en el mes de octubre la luz se ha encarecido un 40%.

Ante lo que se avecina, la pregunta que se hacen los usuarios es si subirá o bajará el recibo durante los próximos meses.

“El equilibrio en el mercado del gas reporta una solidez que en el mejor de los escenarios para los mercados energéticos mantendría la estabilidad de los precios en la factura de la luz”, afirman desde Tempos Energía.

Posibles escenarios

Su CEO, Antonio Aceituno, hace un análisis de lo que puede suceder en los próximos meses, poniendo el énfasis en el primer trimestre de 2026.

“Si el invierno se mantiene templado, el gas licuado fluye con normalidad y sin sobresaltos en la geopolítica, la electricidad mantendrá la contención en los precios”, sostiene.

El también analista de mercados energéticos subraya que, en este escenario de calma, los precios para el primer trimestre de 2026 se situarán entre los 78 y los 82 euros el megavatio hora.

Por tanto, “implicaría una bajada de casi cinco puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior”.

Esto viendo la botella medio llena. Pero si se ve medio vacía, la situación cambia. Algo que podría suceder si irrumpe el frío, llega un cambio sustancial en el escenario del gas, o aparece otra tensión geopolítica.

En este caso, Aceituno remarca que “el primer trimestre de 2026 se movería entre los 85-90 euros el megavatio hora, lo que supondría una subida del 4,6%”.