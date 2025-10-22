Ferran Font, sobre el precio del alquiler: “Es posible encontrar vivienda por menos de 700 euros mensuales”

Montaje de Ferran Font con una vivienda en alquiler en una imagen creada con IA.

Las claves nuevo Generado con IA El mercado de alquiler en España muestra una gran polarización, con precios disparados en grandes capitales y zonas turísticas, mientras en regiones del interior es posible encontrar viviendas por menos de 700 euros al mes. En Palma de Mallorca, el 89% de los alquileres superan los 1.500 euros mensuales, seguida de Barcelona (81%) y Madrid (65%). En contraste, en provincias como Jaén y Zamora, la mayoría de los alquileres son inferiores a 700 euros. Cataluña, Madrid y Baleares son los mercados de alquiler más inaccesibles de España, con una escasez de oferta asequible, dificultando el acceso a la vivienda para jóvenes y familias con ingresos medios.

Dime dónde vives y te diré lo que pagas de alquiler. Esta frase puede aplicarse perfectamente en España, donde podemos asistir a dos polos completamente opuestos. Por un lado, grandes capitales y zonas turísticas; por otro, las regiones del interior.

"La polarización del mercado de alquiler refleja una España a dos velocidades”, afirma Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

Y matiza: “Mientras en las grandes capitales y zonas turísticas los precios se han disparado por encima de los 1.500 euros, en amplias regiones del interior todavía es posible encontrar vivienda por menos de 700 euros mensuales".

Así se reparte el mercado del alquiler

En el conjunto de España, algo más de un tercio del mercado del alquiler tiene un precio por encima de los 1.500 euros mensuales (37% del total). Es decir, que es mayoría respecto al resto.

A continuación, el 27% del alquiler está en una franja entre los 700 y los 1.000 euros mensuales; el 24% corresponde a precios entre 1.000 y 1.500 euros; y sólo el 12% tiene precios por debajo de los 700 euros al mes.

Precios más caros

Si ponemos el foco en las capitales de provincia, en Palma de Mallorca el 89% de los alquileres está por encima de los 1.500 euros al mes. La medalla de plata sería para Barcelona (81%) y el bronce para Madrid (65%).

A continuación, nos encontramos con Valencia (45%) y Bilbao (44%). En el extremo opuesto, en Zamora y Jaén, el 71% de los alquileres está por debajo de los 700 euros mensuales. Les siguen Palencia (50%), Huelva (47%) y Badajoz (43%).

“Las grandes urbes y las capitales turísticas concentran los precios más altos, mientras que las ciudades medias del interior ofrecen opciones mucho más asequibles. Esta realidad está condicionando cada vez más las decisiones de movilidad geográfica de muchos españoles", subraya Ferran Font.

Por provincias, son cuatro las que están en cabeza: Baleares (86%), Barcelona (76%), Madrid (62%) y Málaga (56%). Como puede apreciarse, en todas ellas más de la mitad del alquiler está por encima de los 1.500 euros mensuales.

En el otro extremo de la balanza, Jaén lidera las provincias con precios por debajo de 700 euros mensuales (83% del total de inmuebles alquilados). Zamora (70%), Badajoz (61%), Ciudad Real (60%) y Teruel (54%) son las siguientes en la lista.

"Mientras en Barcelona o Baleares resulta casi imposible encontrar alquiler por menos de 1.000 euros, en buena parte de Castilla y León, Extremadura o Castilla-La Mancha la mayoría de la oferta se concentra en los segmentos más asequibles", explica Font.

Por último, y si hablamos de comunidades autónomas, Baleares obtiene la hipotética ‘medalla de oro’: 86% de los inmuebles en alquiler por encima de los 1.500 euros mensuales. Por si fuera poco, no hay oferta por debajo de los 700 euros. Y sólo hay un 2% que esté entre 700 y 1.000 euros.

La ‘medalla de plata’ sería para la comunidad de Madrid (62%), sin ninguna oferta por debajo de 700 euros. Y el ‘bronce’ para Cataluña, donde el 68% de los inmuebles cuestan más de 1.500 euros al mes. Aquí sí hay un mínimo del 3% por debajo de los 700 euros.

"Cataluña, Madrid y las Islas Baleares se han consolidado como los mercados más inaccesibles de España. La escasez de oferta asequible en estas zonas está generando problemas de acceso a la vivienda para la población local, especialmente jóvenes y familias con ingresos medios", concluye Font.