José Elías (49) advierte a los empresarios: “La gente prefiere un fin de semana tranquilo con su familia que un sueldazo”

Las claves nuevo Generado con IA José Elías sostiene que los trabajadores valoran más el tiempo con la familia que un alto salario. Elías destaca que el dinero ya no asegura retener el mejor talento en las empresas. Los trabajadores buscan flexibilidad, motivación y reconocimiento, más allá de un buen sueldo. Un empleado feliz y motivado es más productivo que uno que trabaja solo por dinero, según Elías.

Hay personas que, a la hora de buscar trabajo, buscan alcanzar el mayor salario posible. Sin embargo, hay otras que prefieren no dejar de lado a la familia y poder conciliar. ¿Y qué es lo que busca a la hora de contratar el empresario José Elías? ¿A quién quiere más: salario o conciliar? Es decir, ¿Sueldo o familia?

El también propietario de la cadena de congelados La Sirena y participante en otras firmas como Atrys Health, Ezentis o Healthline Food, ha dado su punto de vista sobre si los trabajadores prefieren tener lo que se conoce como sueldazos o no.

Y la conclusión a la que ha llegado Elías es que “la gente prefiere un fin de semana tranquilo con su familia que un sueldazo”. Te contamos sus razones para hacer tal afirmación.

“El tiempo vale más”

El origen de tal aseveración se fundamenta en un hecho por el que están pasando muchas empresas en España. Ya no se trata sólo de retener el talento que tienes en la compañía, sino de encontrarlo.

“Ofrecer un sueldazo ya no te asegura tener al mejor talento en tu equipo. El dinero ha perdido su poder de seducción”, afirma Elías en la red social X (antes Twitter).

Por eso, no duda en destacar que a la hora de buscar personas, “tengo puestos de trabajo bien pagados en los que me cuesta encontrar gente”.

Ante esta tesitura, su análisis le lleva a la siguiente conclusión: “Me he dado cuenta de que el dinero ya no es garantía de nada. La gente ha entendido que el tiempo vale más”.

Por todo lo expuesto anteriormente, José Elías no duda en subrayar que esas personas “prefieren un fin de semana tranquilo con su familia que un sueldazo si eso significa vivir para trabajar y estar todo el día pendiente del teléfono”.

Entonces, y más allá de un fin de semana con la familia, ¿qué es lo que más demandan las personas para decir ‘sí, quiero’ a una oferta de trabajo?

“Hoy en día, lo que la gente quiere es reconocimiento, motivación, tener flexibilidad para conciliar, viajes… pero no necesariamente un buen sueldo”, resalta el millonario. ¿Dolido? Todo lo contrario: “Y me parece bien”.

¿Por qué dice esto? “Porque, al final, un empleado motivado y feliz rinde mucho más que uno que está ahí solo por el dinero. La pregunta ya no es cuánto puedes pagar. La pregunta, más bien, es qué tipo de vida les estás ofreciendo”.

De ahí que concluya remarcando que “el que piense que con soltar pasta es suficiente para retener talento se va a quedar solo en la oficina”.