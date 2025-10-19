Victoria Vélez, experta en horóscopo, sobre los Libra el 19 de octubre: "Evita las prisas para proyectar tus metas"

Jon Favreau, nacido el 19 de octubre de 1966, es Libra.

Las claves nuevo Generado con IA Victoria Vélez aconseja a los Libra evitar las prisas y manejar sus metas con tranquilidad. Para los Aries, es crucial mostrar amor y pasión hacia la pareja, según la experta. Los Géminis deben utilizar su intensidad y entusiasmo para lograr sus objetivos. Los Capricornio deben llegar a consensos importantes con su pareja en temas cotidianos.

Muchos son los aspectos que nos preocupan durante el día y que en ocasiones nos quitan el sueño. Se pueden resumir en la familia, la salud, el amor, el dinero, los amigos y el trabajo.

El horóscopo nos puede resolver algunas de estas incógnitas según nuestro signo del zodiaco. La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

El actor estadounidense Jon Favreau cumple 59 años este domingo 19 de octubre. Por lo tanto, es Libra.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "Tendrás un día increíblemente creativo y sensible, pero te pones cortapisas y lo importante es que mantengas la seguridad ya que cuentas con astros favorables".

Respecto a los Aries, Victoria cree que "es importante que muestres tu pasión y el cariño que sientes por la pareja".

Para los Tauro será un día en el que "tendrás un vuelco y un gran cambio en la forma de procesar las nuevas acciones que vas a realizar de forma personal".

La numeróloga pitagórica destaca que los Géminis tendrán que utilizar su "intensidad" y "entusiasmo en cada acción que realices".

En los Cáncer, será un día en el que "el equilibrio y el trabajo bien hecho te darán confianza". Mientras que la experta asegura que para los Leo será importante "equilibrar las acciones que realices".

Mientras que para los Virgo lo será "ocuparte de tus proyectos particulares de una forma intensa y a la vez serena".

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "Evita las prisas para proyectar tus metas, es mejor tratar todo con mayor tranquilidad".

Mientras que para los Escorpios "es importante que trabajes con ahínco tu gran creatividad". Los Acuario sentirán que están "en un momento de mucha apertura para equilibrar tu experiencia del pasado con las ideas novedosas del presente".

Para los Sagitario, el mensaje de Victoria es directo: "Es un momento para confiar en las decisiones que estás tomando, gracias a tu percepción y a tu forma de ser idealista".

Por último, Victoria cree que los Capricornio deben "acordar con la pareja consensos importantes en materias que tratáis casi todos los días".