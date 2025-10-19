Una joven trabajadora estalla contra los precios de la vivienda: "Gano 1.000 euros al mes y pago 600 euros de hipoteca"

Fotomontaje de una joven y un bloque de viviendas en el centro de A Coruña. Quincemil La Sexta

La crisis de la vivienda ha puesto en jaque a las autoridades políticas por la falta de soluciones para abaratar los precios. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), continúa siendo la principal preocupación de los españoles, por encima de la política, la corrupción o la inmigración.

La situación es especialmente preocupante para los jóvenes porque tienen que retrasar, hasta más allá de los 30 años, su emancipación de la casa de sus padres. El motivo es claro: los precios están disparados y los salarios no son suficientes para comprar o alquilar un inmueble.

En este sentido, una joven trabajadora ha expresado su dura realidad. Aunque tenga trabajo, el precio de su hipoteca le percute directamente en su bolsillo y en su capacidad de ahorro. "Cobro 1.000 euros y pago 600 euros de hipoteca", confirma ante el micrófono de Thais Villas, del programa El Intermedio.

Récord de firma de hipotecas

Aunque los precios actuales de las viviendas impiden que las nuevas generaciones sienten las bases de su futuro, es cierto que la demanda de compra de vivienda continúa en alza: cada vez más gente quiere comprar una casa.

En consecuencia, la firma de hipotecas crece un 25% interanual en julio de 2025, alcanzando las 45.000 hipotecas firmadas, según Fotocasa.

Sin embargo, el coste de la hipoteca no es la única factura mensual que tienen que afrontar los compradores. "Aparte de la hipoteca hay que pagar la luz, el gas, el agua, internet y la comida, que ahora mismo es lo más caro", enfatiza la joven.

Además, el coste de la vida ha aumentado en todos los niveles. Según el Instituto Nacional de Estadística, el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha repuntado al 3% en septiembre, tres décimas más que el pasado mes de agosto.

En consecuencia, la única alternativa de muchos jóvenes a continuar viviendo con sus padres hasta más allá de los treinta años es compartir piso. De hecho, según el Consejo de la Juventud de España, el 87% de la juventud emancipada del país se ve obligada a compartir piso para acceder a una vivienda.

Una opción que seguirá siendo la única vía posible para lograr la ansiada independencia, ya que, según el portal inmobiliario Idealista, el coste de los inmuebles en España va a subir entre un 4% y un 8% este año y uno de los principales motivos es la escasa oferta de obra nueva.