Sergio, experto inmobiliario, sobre la crisis de vivienda: "Hay que promover vivir en otras ciudades, no solo Madrid"

Durante su participación en el Programa de Ana Rosa, el experto inmobiliario fue muy sincero sobre las diferentes medidas del Gobierno para luchar contra el problema de la vivienda.

"Las medidas no echan marcha atrás pero creo que ese es un tema político principalmente", señalaba Gutiérrez. "Al final ellos tienen sus votantes y están mirando hacia otro lado y tirando hacia adelante".

De hecho, no faltó mención a la nueva medida del teléfono de ayuda para todas aquellas personas con problemas de la vivienda. Una medida que no tardó en generar controversia debido a la poca efectividad que puede tener para solucionar el problema.

"Ahí está esa idea de poner un teléfono de ayuda, que a mí me parece un poco ridículo honestamente", apuntaba el experto. "Está bien que la gente esté informada pero oye, en los últimos dos años hemos visto cambios de regulación cada seis meses que afectan directamente a los propietarios y son los que más perdidos van".

Así, Sergio planteó un punto interesante: ¿Y si los que realmente necesitan información son los propietarios de las viviendas?

"Un propietario que quiere alquilar su vivienda y sabe que hace seis meses había una regulación y unos límites, seis meses después hay otra regulación y otros límites", indicaba Gutiérrez. "Quizás necesita más el propietario ese teléfono de ayuda que no los inquilinos".

El acceso a la vivienda en España sigue siendo uno de los principales retos para los ciudadanos. Actualmente de media, el precio de la vivienda en venta alcanza los 2.517 euros por metro cuadrado. Esto es un máximo histórico y un incremento superior al 15% respecto al año anterior.

El mercado del alquiler tampoco ofrece alivio a los españoles. El precio medio se sitúa en 13,69 euros el metro cuadrado al mes, lo que para una vivienda tipo de 80 metros cuadrados se traduce en un pago mensual de unos 1.095 euros.

Estos valores representan máximos históricos y reflejan la fuerte presión de la demanda frente a la limitada oferta de pisos disponibles, especialmente en grandes ciudades, donde los jóvenes y las familias encuentran cada vez más difícil acceder a una vivienda asequible.

El problema de la vivienda

Así, esos fueron precisamente algunos de los puntos de Sergio en relación a las soluciones al problema: "Las normativas de densidad de las ciudades están totalmente desfasadas". Por ello propuso una solución: reducir el tamaño de las viviendas.

"El concepto de familia está cambiando mucho y lo normal era que una familia de tres miembros o incluso cuatro miembros comprara una vivienda en Madrid, Barcelona...pero ahora las familias se han reducido mucho", indicaba Gutiérrez. "Ya no necesitan tanto espacio y las viviendas siguen siendo muy grandes".

"La prueba de esto está en que se están alquilando muchísimas habitaciones y muchas personas que las alquilan. ¿No sería mejor una normativa que pueda repartir este piso en trozos más pequeños? ¿Y que la gente pueda vivir con su baño o su cocina privada en inmuebles pequeños? Eso tendría sentido", afirmaba el experto.

Además, Sergio señaló otro tipo de soluciones para aprovechar su espacio en las grandes ciudades: "Luego la fórmula de locales con cédula de habitabilidad y convertirlos en viviendas, y las oficinas también. Hay muchas oficinas que podrías convertirlas en viviendas y que no tengan tanta demanda".

Todo para llegar a plantear una solución efectiva como es alejar a la población de las grandes ciudades donde la oferta es tan escasa. "Lo otro es mover la demanda y llevarla fuera de las ciudades. Mucho comprador y mucho inquilino internacional está buscando el centro de Madrid pero también podemos promover otro tipo de zonas que son incluso mejores", contaba el experto.