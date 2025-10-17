Miguel Sebastián (68 años), economista: “El modelo de autónomos en España no funciona y es injusto”

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propone un aumento progresivo de las cuotas de los autónomos entre 2026 y 2031. Miguel Sebastián critica el modelo de autónomos en España, calificándolo de "injusto", ya que algunos que ganan poco están obligados a pagar cuotas elevadas. Los autónomos podrían enfrentar incrementos de cuota de entre 209 y 2.474 euros anuales, dependiendo de sus ingresos. La propuesta ha generado rechazo entre diversos colectivos y partidos políticos, que consideran la medida como un "sablazo".

Recientemente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones planteó el pasado lunes su propuesta para el sistema de cotización de ingresos reales de los autónomos, lo cual incluye una subida de las cuotas de manera progresiva entre el 2026 y el 2031.

Si esta propuesta acaba siendo aprobada, los autónomos se verán con un aumento de entre 209 y 2.474 euros más al año a partir del 2026.

Esta noticia ha supuesto para los autónomos españoles un importante disgusto. Así, el economista Miguel Sebastián aprovechó para compartir su visión de esta medida, y del sistema de los trabajadores por cuenta propia en general, en el programa Al Rojo Vivo.

"No me gusta, ni me convence"

Sebastián comentó que, a pesar de no contar con los detalles de la propuesta para tener un análisis como tal, sí quiso comentar su opinión del sistema en general: "Me parece que el modelo de autónomo que tenemos en España no funciona".

"Es injusto porque hay autónomos que no deberían pagar", continuó sentenciando el economista. "No deberían pagar porque o no están ingresando o están ingresando muy poco y se les obliga a pagar, eso me parece injusto", opinó Sebastián.

Es cierto que los trabajadores autónomos españoles han hecho eco en varias ocasiones de la presión fiscal que deben enfrentar.

En España hay alrededor de 3,42 millones de trabajadores autónomos registrados, según los datos de la Seguridad Social. El ingreso medio mensual de un autónomo ronda entre los 900 y 2.330 euros netos al mes.

Con el incremento de la cuota mensual, un autónomo que ingresa por debajo de los 670 euros al mes tendrá que abonar 234,73 euros mensuales de cuota, que en el 2028 se convertirán en 252,10 euros.

Además, como las cuotas de autónomos se dividen por tramos, en 12 tramos específicamente, cuantos más ingresos se obtengan, más cuotas hay que pagar.

Miguel Sebastián en 'Al Rojo Vivo' laSexta

Con esto, el economista agregó que mientras hay unos que ingresan muy poco y no deberían pagar, "hay otros que les va muy bien y no contribuyen lo suficiente".

Por esto, recalcó que "yo creo que es un modelo que hay que replantearse en su conjunto". También propuso que, frente a esta disparidad entre los trabajadores autónomos, donde unos se ven más ahogados por los impuestos que otros, una subida que afecte a todos por igual no es la solución.

"Desde luego una subida generalizada, coherentemente con lo que acabo de decir, no me gusta, no me convence y creo que hay que replantearse el modelo en su conjunto", concluyó Sebastián.

Por otro lado, Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), también expresó su opinión respecto a esta medida calificándola como un 'sablazo': "La propuesta que ha presentado el Gobierno para subir las cotizaciones a los autónomos en 2026 es un nuevo sablazo".

Además, los socios del Gobierno, como son Junts y Sumar, tampoco están de acuerdo con esta medida. El Partido Popular y Vox también se plantaron en contra, al igual que Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

Así, cabe preguntarse si saldrá o no esta medida que, como la calificó el economista, peca de "injusta". Hasta final de año no se sabrá el futuro de los impuestos de los trabajadores autónomos.