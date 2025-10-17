Una jubilada, sobre la escasez de plazas en el Imserso: "Le doy un cero, no encontramos nada"

Las claves nuevo Generado con IA El periodo del Imserso comenzó el 6 de octubre con más de 850,000 plazas disponibles, pero las colas y el descontento marcaron el inicio. Una jubilada expresó su frustración, calificando con un "cero" al Imserso por la falta de disponibilidad de plazas. El Imserso busca promover el turismo entre los jubilados con viajes a precios reducidos, pero muchos no logran conseguir plazas. A pesar del descontento, el programa sigue siendo popular, ofreciendo destinos variados y servicios adaptados para los pensionistas.

El pasado 6 de octubre arrancó el esperado periodo del Imserso para miles de jubilados de varias comunidades como Asturias, Baleares o Navarra.

Tras meses de espera, por fin pudieron planificar sus merecidos días de relax, descanso y desconexión. Solo dos días después, se abrió el turno para el resto de comunidades, con más de 850.000 plazas en todo el país. Pero el proceso no ha estado exento de polémica.

Las colas en agencias de viajes dejaron imágenes de paciencia y protestas, mientras muchos mayores se quejaron de un sistema de reservas que, cada año, vuelve a ponerlos a prueba. Este es el caso de una jubilada, quien no dudó en expresar su descontento a los micrófonos de los medios de comunicación: "Le doy un cero al Imserso", expresó.

"No encontramos nada"

El Imserso, impulsado por el Gobierno, busca promover el turismo y la movilidad entre las personas mayores, especialmente los jubilados.

Ofrece viajes a precios reducidos, con transporte, alojamiento y, en algunos casos, actividades organizadas. Un plan que permite disfrutar, conocer gente y mantenerse activo.

Cada temporada, los destinos se eligen teniendo en cuenta factores como la demanda, la capacidad hotelera y la accesibilidad. Desde playas nacionales hasta escapadas internacionales, el programa apuesta siempre por lugares con buen clima y ambientes seguros, donde el bienestar sea siempre tan protagonista como las vistas.

Es por estos beneficios, así como las novedades que traerán consigo estos viajes este 2025, que muchos jubilados buscan una plaza para poder disfrutarlos. Sin embargo, no todos han sido afortunados.

Un ejemplo de ello ha sido esta jubilada andaluza que ha expresado a Noticias Trabajo su descontento: "No me ha gustado nada. Andalucía es el rincón que nos dejan olvidados... No hay nada bueno; nada, nada", espetó la pensionista, totalmente resignada, y añadió que "por lo menos, vamos en avión".

Este, no es el único comentario que existe en torno al tema. Otros jubilados también han alzado la voz mostrando su descontento.

"Esto no puede ser. Esto lo hacen de una manera que el primer día ya no quedan viajes", señala un pensionista más con apatía.

Aunque el descontento muestre la realidad, el programa sigue siendo muy llamativo para los pensionistas. Hay destinos para todos los gustos... playa, islas, naturaleza, ciudades; y servicios adaptados para que todo esté pensado al milímetro para mayores y pensionistas.

Quienes no consiguieron plaza, aún pueden apuntarse en la lista de espera. Para poder hacerlo, deben solicitar su participación, acreditar que cumplen los requisitos y seguir las instrucciones del aviso recibido.

Después, solo queda esperar a que el Imserso avise si se libera alguna plaza. Eso sí, apuntarse no siempre garantizará conseguir un viaje inmediatamente.