José Antonio, experto en transporte: "Un camionero que no duerme en su casa ni ve a sus hijos merece ganar 6.000 €"

La profesión de camionero siempre se ha conocido por la carga física que requieren aquellos que se adentran en ella. Ya sea por las largas jornadas de trabajo, por la extensión de los trayectos o por el hecho de conducir un vehículo con un peso que puede llegar a superar miles de kilogramos.

No obstante, debido a todas estas condiciones, los sacrificios que supone y la escasez de camioneros que sufre el país, ante la falta de relevo generacional, estos acaban teniendo una remuneración mejor que otras profesiones.

Eso sí, cuando este tema surgió en el podcast Ferreira Dapía, el experto en transportes José Antonio no dudó en defender las condiciones de los trabajadores de la carretera y cómo se merecen mucho más.

El trabajo de los camioneros

Los camioneros son pieza esencial en el engranaje económico de cualquier país. Su labor garantiza que los productos lleguen a supermercados, hospitales y fábricas, incluso en condiciones adversas.

Sin embargo, suele pasar desapercibido pese al enorme esfuerzo físico y mental que implica pasar largas horas en carretera y lejos de sus seres queridos.

En los últimos años, el sector del transporte por carretera vive una situación crítica marcada por la falta de relevo generacional. Muchos conductores veteranos se jubilan y pocos jóvenes se incorporan, desanimados por los bajos salarios, el sacrificio que supone y las duras jornadas.

Esta escasez de profesionales ya empieza a afectar a la cadena de suministro. La consecuencia es clara: cada vez cuesta más mantener el ritmo de distribución y abastecimiento en el país.

Por ello, ante esta escasez y gran esfuerzo y necesidad de su trabajo, muchas veces se suelen pedir mejores condiciones para los camioneros. Y eso es lo que señaló José Antonio Ferreira Dapía, empresario y socio de la Asociación Española del Transporte así como anfitrión del podcast Ferreira Dapía.

En el programa junto al también experto Ricardo Lucientes, Ferreira apuntaba cómo las condiciones debían mejorar en las empresas de transporte. A ese comentario, Lucientes señalaba cómo muchos empresarios le decían: "Ojalá pudiera pagarle a los chóferes 5.000 o 6.000 euros, pero si pago eso tengo que cerrar porque no me los pagan".

Ante esa afirmación, José Antonio salió en defensa de unas mejores condiciones y los sacrificios que tienen los trabajadores de la carretera.

"Pero es que es lo que se merece un tío que sacrifica su vida, que no puede dormir en su casa, no puede ver a sus hijos, no puede disfrutar con sus amigos. Y aunque hoy haya videoconferencias, no es lo mismo", apuntaba el experto.

No fue la única mención que hubo a los sacrificios de los camioneros, dado que Ricardo Lucientes indicó también cómo muchos camioneros ganan 3.300 euros al mes pero se recorren media Europa y ven a sus familias cada ocho días.

Por esa razón, se despidió dejando un mensaje: "El sector del transporte es mi sector pasional y hemos hecho muchas cosas mal, no supimos ver lo que iba a pasar con la falta de conductores y no hemos sabido trasladar a los clientes lo que realmente vale un camión y un servicio. Pero veo un sector al que la tecnología va a ayudar con la eficiencia que necesita".