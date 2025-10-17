Jesús, fontanero autónomo: "Como nos suban la cuota 200 euros, solo conseguirán que crezca la economía sumergida"

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno propone una reforma que incrementaría las cuotas de los autónomos entre 17,37 y 206,24 euros mensuales, dependiendo de sus ingresos. Jesús Rodríguez, fontanero autónomo, advierte que la subida podría impulsar el crecimiento de la economía sumergida y el cierre de negocios. Muchos autónomos se sienten asfixiados por las cuotas fijas y la falta de flexibilidad en el sistema, lo que desincentiva la formalidad. La propuesta prevé un incremento progresivo de las cuotas hasta 2028, donde se pagaría un mínimo de 3.025,20 euros anuales.

El Gobierno presentó hace unos días su propuesta de reforma para las cuotas de los autónomos de cara a los próximos años. Estas cotizaciones significaban una subida en las cuotas mensuales que deben pagar los trabajadores por cuenta propia.

Estas subidas presentaban una subida que variaba entre los 17,37 euros mensuales hasta los 206,24 euros en función de las cantidades que facturen dichos autónomos.

Así, esta propuesta de reforma ha generado gran enfado entre los autónomos, que ven estas subidas como unas medidas que les perjudican más aún de cómo se encuentran actualmente.

Uno de estos autónomos fue Jesús Rodríguez, un fontanero autónomo que estuvo en el plató de El Programa de Ana Rosa para compartir su realidad y opinión ante esta posible reforma.

El fontanero fue muy sincero, destacando cómo estas subidas asfixian más a los autónomos y puede motivarles a moverse a la economía sumergida o cerrar sus negocios en busca de hacerse trabajadores por cuenta ajena.

Más cuotas a los autónomos

Ser autónomo en España se ha convertido en un desafío que va mucho más allá de emprender o trabajar por cuenta propia. Las cuotas mensuales, los impuestos y la falta de flexibilidad en el sistema hacen que muchos profesionales se sientan asfixiados antes incluso de trabajar.

A pesar de ser uno de los motores de la economía, este colectivo suele sentirse desatendido y con pocas facilidades para crecer. Las cuotas fijas que deben pagar los autónomos, independientemente de sus ingresos reales, son uno de los principales obstáculos.

En muchos casos, quienes empiezan apenas generan beneficios suficientes para cubrir esos costes, lo que desincentiva la formalidad y penaliza el esfuerzo. Estas cuotas podrían subir aún más, tal y como reveló el Gobierno.

La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comunicó que la subida iría de 17,37 euros (la mínima y correspondiente a los autónomos con unos rendimientos por debajo de 8.040 euros anuales) hasta los 206,24 euros (la máxima y para los que ingresen más de 72.000 euros al año).

La idea de la Seguridad Social es incrementar dichas cuotas progresivamente hasta el año 2028. Entonces los autónomos pagarían un mínimo de 3.025,20 euros al año en cuotas (un 26,05% más) y un máximo de 14.504,76 euros (un 104,9% más).

Estas noticias no han tardado en causar enfado entre los autónomos, entre ellos Jesús Rodríguez. Este fontanero autónomo con 25 años de experiencia estuvo en El Programa de Ana Rosa, siendo crítico con esta propuesta de reforma.

"El problema que hay es que con estas cosas van a conseguir que haya más economía sumergida", señaló. "La gente tiene que pagar la hipoteca, y lo que van a hacer es buscarse la vida de alguna manera".

La economía sumergida son todas aquellas actividades económicas que no se declaran ante las autoridades y no pagan impuestos ni cumplen obligaciones legales.

El autónomo fue claro sobre lo que provocarían estas subidas: "Muchos tratarán de darse de baja, poder conseguir trabajo por otro lado y al final llega un momento dado que si te asfixian con impuestos, IRPF, gasolina, te van subiendo materiales y te ponen trabas por todos lados, lo que van a conseguir es que la gente se dé de baja de autónomo".

"Lo único que están consiguiendo es dejarnos abandonados", apuntó Jesús. "Nos suben las cuotas y venga a pagar, es una verdadera lacra. Somos un enemigo para el Gobierno. Cada día buscamos una forma para poder sobrevivir, no para hacernos ricos, porque esto es una verdadera lacra".

El fontanero se pronunció sobre la falta de apoyo por parte de la Seguridad Social con los autónomos. "Si te pones malo, tienes que seguir pagando; si tienes un accidente, no te paga nadie y tienes que tener seguros privados", afirmó.

"La gente está totalmente esperando a ver qué pasa, el dinero está parado", indicó el autónomo. "La gente de a pie está parada. Tú vas a hacer un presupuesto, llegan y te dicen que se lo van a pensar porque les sube mucho el IVA y prefieren esperar".