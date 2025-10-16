Joao, pluriempleado, sobre su sueldo en España: "Gano 2.000 €, la mitad se va en facturas y lo otro se lo lleva Hacienda"

Las claves nuevo Generado con IA Joao Oliveira, pluriempleado en España, gana 2,000 euros al mes, pero la mitad se destina a facturas y el resto a impuestos. La pobreza laboral en España afecta al 11,7% de los empleados, quienes no logran cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos. El informe "Cuentas que no salen" destaca que los hogares con menores de edad enfrentan un mayor riesgo de pobreza. La baja calidad del empleo y los salarios insuficientes en España agravan la precariedad, especialmente entre las mujeres.

Los salarios que actualmente tienen muchos ciudadanos en España no son suficientes como para poder enfrentar el alto coste de vida con el que hay que lidiar, lo que lleva a algunas personas a tener dos trabajos.

En uno de los debates de La Sexta Xplica, un pluriempleado llamado Joao Oliveira ha mostrado su queja por la realidad actual en España, donde hay una mayor presión fiscal que en Portugal, lo que le ha llevado a tener dos trabajos: "Un sueldo se me va en facturas y el otro me lo quita Hacienda".

Joao explica que valora mucho estar en España "y tener sanidad pública o la educación como la tenemos", pero a pesar de estar satisfecho, la situación económica le ha llevado a "no llegar a fin de mes", por lo que no ha tenido más remedio que dedicar un sueldo a pagar y otro para sobrevivir, "no para vivir bien".

"Mi sueldo es como un suspiro, en cuanto llega se va. Ojalá ser Harry Potter y multiplicar el dinero, pero no lo soy", explica el portugués, que se queja de que a los jóvenes se les pide ahorrar e invertir, pero considera que es muy complicado.

De hecho, asegura que, en su caso, "la primera vez que ahorré, ¿a dónde se me fue el dinero? A la purga anual de Hacienda por tener dos pagadores", mostrando así su queja por el esfuerzo que supone poder responder a la carga fiscal en España.

La pobreza laboral en España

La pobreza laboral se entiende por aquellos casos en los que una persona, a pesar de tener un empleo, no genera suficientes ingresos como para poder cubrir sus necesidades básicas ni las de su familia, lo que afecta al 11,7% de las personas con empleo en España, según la USO.

Este es el caso de aquellas personas trabajadoras cuyos ingresos, pese a tener una ocupación laboral, no son suficientes para el sostenimiento del hogar familiar. Esta realidad es contraria al principio básico que debe garantizar un salario que permita una vida digna para una persona trabajadora y su familia.

Sin embargo, la realidad es que actualmente tener trabajo no es suficiente para no estar en riesgo de pobreza, una situación que viene ocasionada por un mercado laboral en el que las empresas tratan de generar los máximos ingresos posibles a costa de sacrificar derechos laborales básicos.

El informe Cuentas que no salen, radiografía de la pobreza laboral en los hogares de España, elaborado por Save the Children, explica que las condiciones estructurales y el mercado laboral en España llevan a muchas familias a estar en riesgo de pobreza por los ingresos que perciben.

Para ponerlo en contexto y establecer unas cifras, usan distintos indicadores y contextualizan el volumen de ingresos en contraste con el coste medio de vida del país. Según sus datos, tener un ingreso inferior al 60% del ingreso equivalente mediano, lleva a ese riesgo de pobreza.

De esta forma, el informe coloca a quienes perciben un ingreso de 965,36 euros mensuales en esta situación. En el umbral de riesgo de pobreza también se tiene en cuenta el volumen de ingresos en las diferentes configuraciones de los hogares en España.

Así pues, coloca el umbral de riesgo de pobreza en 1.448,05 euros al mes en hogares con dos personas adultas; en 1.737,66 euros, para dos personas adultas y una persona menor de edad; 2.027,27 euros, para hogares con dos adultos y menores de edad; y 1.254,98 euros, para un adulto y un menor de edad.

Este informe demuestra que la tasa de pobreza más alta es la relativa a niños y adolescentes, con un 29,2%, seguido de menores de edad en hogares con personas empleadas (17,1%) y, en tercer lugar, la tasa de pobreza de personas con empleo (11,7%).

Por otro lado, queda reflejado que la pobreza laboral se reduce a medida que aumenta el nivel educativo. Asimismo, la más elevada es para personas migrantes de fuera de la Unión Europea, situándose en más de un 20% por encima de la tasa de pobreza nacional.

Los hogares con mayor incidencia de riesgo de pobreza son las familias compuestas por tres adultos y dos personas menores de edad (40,5%), seguidas de aquellas con dos adultos y tres menores de edad (35,5%) y las familias monoparentales (31,9%).

Con estos datos se puede observar que cuanto mayor sea el número de niños, niñas o adolescentes a cargo, el nivel de pobreza laboral, aumenta. Los hogares con una persona progenitora, generalmente una mujer, llevan un riesgo de pobreza asociado.

Dado que las condiciones económicas en España muestran que las personas sin menores de edad a cargo enfrentan menores riesgos de pobreza, lo que puede explicar el motivo por el que tener hijos ha dejado de ser una prioridad para la población joven.

Baja calidad del empleo y salarios insuficientes

En dicho informe también se hace referencia a la baja calidad del empleo, así como a las brechas de género y la parcialidad y la precariedad agravada en el caso de las mujeres. Igualmente, también se aprecian otros problemas que se deben atajar.

Entre estas últimas se encuentra la falta de políticas empresariales que fomenten la conciliación y la corresponsabilidad en los cuidados, la necesidad de que se reformulen políticas activas de empleo que inciden en la inserción de personas con baja empleabilidad y la inserción laboral plena de todas las personas.