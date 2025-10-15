Marcos, churrero y autónomo, estalla por la subida de la cuota: “Ya pago 800€ y los números no salen, esto es inviable”

El Gobierno presentó recientemente a los autónomos una propuesta: una subida de las cuotas mensuales. En el año 2026, estos trabajadores pagarán entre 2.609,44 y 9.554,88 euros anuales en estas cuotas a la Seguridad Social, dependiendo de sus ingresos.

Esto supone un aumento de entre un 8,7% y un 34,9% en comparación con lo que pagan en 2025. Esta modificación ha generado un revuelo de protestas por parte de los autónomos que, ya de por sí, han denunciado en ocasiones que se encuentran sometidos a una importante presión fiscal.

Así, Marcos Escalona, un churrero autónomo de Sevilla, quiso hacer oír su disgusto frente a esta medida en el programa Y Ahora Sonsoles, donde recalcó que a consecuencia de ello tendrán que subir los precios de los productos que "ya están caros".

"Todo repercute"

El autónomo señaló, en una entrevista previa, a los periodistas del programa que "si esto sale, la cuota me subirá 200 euros al mes y subiré todos los desayunos un 0,2 euros. Luego se quejan los clientes".

Así, acto seguido declaró que actualmente "pago 800 euros mensuales" en la cuota de autónomos. Por esto, expresó que "es que todo repercute, al final el producto hay que subirlo porque si no los números no salen".

Sonsoles Ónega (izquierda), Marcos Escalona, churrero autónomo, (centro), y Fernando Roldán, cerrajero autónomo, (derecha) Antena 3

"Hay gente que no entiende eso, pero esto es inviable", continuó declarando el autónomo, "hay veces que tú ves el producto y es imposible subirlo porque ya es caro".

Sin embargo, a pesar de que trabajadores como Escalona temen subir los precios porque además podrían perder competitividad, manifestó el churrero que "claro, no dejan de subir la materia prima, los impuestos y a partir de 2026 los autónomos..."

"Entonces llega un momento en que echas los números y no salen, es que no salen", sentenció el autónomo abriendo así la puerta a un nuevo miedo: que la subida la terminen pagando los clientes.

El economista Luis Garvía, que se encontraba en el plató, aprovechó la oportunidad para comentar sobre este tema, el cual, confesó que "personalmente me enfada mucho".

Luis Garvía, economista, (izquierda), Marcos Escalona, churrero autónomo, (centro), y Fernando Roldán, cerrajero autónomo, (derecha) Antena 3

"Van a meterle el 'estacazo' a todos los autónomos con independencia de lo que ganen", expuso el economista ofreciendo contexto.

Una vez establecido esto, preguntó "¿Nadie se ha parado a pensar que de los 3,3 millones de autónomos que tenemos, estamos hablando de gente que está viviendo al día?".

Esta medida, en principio, está destinada a aumentar la recaudación. Sobre esto, comentó el economista que "estamos en récord de recaudación y no hay presupuestos generales del Estado aprobados".

Esto se traduce en que "yo, si estuviera en un Gobierno y no hubiera presupuestos generales del Estado, tengo claro qué haría: el techo de gasto, que es una de las cosas que hay que aprobar, creo que no les interesa aprobarlo".

¿Por qué no interesa? Respondió Garvía que "porque no solo tenemos récord de recaudación, sino que se está gastando más que nunca, no es un problema de que falte dinero y hay que subir los impuestos, es un problema de que no hay nadie al mando".

El economista concluyó haciendo énfasis nuevamente en que los autónomos "somos los que sostenemos gran parte de esta economía", por lo que este tipo de medidas suponen "ir a por el más débil".