José Elías (49), sin pelos en la lengua: “Hay empresarios en España trabajando con 70 años y no por gusto”

Empresario: ¿bueno o malo? Son muchas las personas que creen que los empresarios son unos explotadores, que ganan dinero con el esfuerzo de los demás. “La Tierra es para quien la trabaja”, fue el lema de la Revolución Zapatista de México reivindicando la labor de los trabajadores.

Pero también está el otro lado, los que piensan que sin el riesgo que asumen estas personas, su emprendimiento, no se crearían puestos de trabajo.

El millonario José Elías, presidente y principal accionista de Audax Renovables, ha sido de esas personas que han partido de cero y han logrado crear miles de puestos de trabajo. Y lanza un mensaje a aquellos que dicen que explotan a sus trabajadores.

“Hay empresarios en España trabajando con 70 años. Y no por gusto precisamente. Es porque están atrapados”, comenta en la red social X (antes Twitter).

A continuación, te contamos los argumentos del también propietario de la cadena de congelados La Sirena y participante en otras firmas como Atrys Health, Ezentis o Healthline Food para hacer tal afirmación.

“Pocas salidas”

José Elías explica en la red social que “para mucha gente, su empresa, el proyecto de toda una vida, se convierte en una jaula de oro al final de su carrera cuando quieren jubilarse”. ¿Por qué dice esto?

Porque, “en este país, si tienes una SL [Sociedad Limitada] con empleados, no puedes simplemente bajar la persiana para jubilarte como si fueras autónomo y estás solo”.

Y es que la normativa vigente te obliga a liquidarla. “Y eso supone pagar la indemnización por despido a toda tu plantilla”, argumenta el millonario. “Obviamente, un coste inasumible para muchos”.

Ante esta situación, al empresario le quedan muy pocas salidas. Y, como dice, Elías, “ninguna es sencilla”. ¿Cuáles son?

Una de ellas es encontrar un comprador que quiera continuar con el negocio. Otra, ceder la empresa a un familiar “si es que lo hay y está dispuesto”. Y, una tercera: “Asumir un coste de cierre altísimo que puede comerse los ahorros de toda su vida”.

Por eso, y ante este escenario, José Elías califica la situación como “una gran paradoja. Te pasas 40 años creando empleo y riqueza y, al final, ese mismo empleo te impide retirarte en paz”.

De ahí que sea rotundo al decir que “la compraventa de pymes es tan necesaria. Es la solución para que el empresario que se retira obtenga el valor que merece por su trabajo y para que otro más joven aproveche una estructura que ya funciona para seguir haciéndola crecer”.

Y concluye de la siguiente manera: “Siendo realistas, por suerte o por desgracia, es la forma más inteligente de garantizar que el esfuerzo de toda una vida no termina en una liquidación”.