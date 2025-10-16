Un albañil argentino en España, sin filtros sobre los salarios: "Se gana entre 1.500€ y 1.800€, lo que vale un alquiler"

Un albañil argentino (derecha) y una imagen de un trabajador de la construcción generada por IA: Redes Sociales

El mercado laboral español requiere de nuevos trabajadores por la inminente jubilación de la generación del baby boom -aquellas personas nacidas entre los años 50 y 70-. La baja natalidad complica el relevo generacional, por lo que la inmigración es clave.

En España hay miles de personas procedentes de América Latina dispuestas a trabajar y a encontrar un futuro más próspero. Uno de ellos es un albañil argentino que vive en Málaga, quien ha destacado que en España "se gana entre 1.500 euros y 1.800 euros, lo que vale un alquiler".

Este obrero lleva un año en España y tres meses trabajando para una empresa de construcción. En su cuenta de TikTok, donde acostumbra a contar a sus compatriotas argentinos sus experiencias dentro de las fronteras españolas, ha apuntado a la crisis de la vivienda que azota al país.

Alquiler inasumible

"Un alquiler vale entre 1.200 euros, 1.500 o 1.800 euros, pero depende de dónde vivas. Si quieres un alquiler inferior, tienes que irte de la zona de la Costa del Sol para poder vivir, sino es imposible alquilar", manifiesta el albañil.

Además, insiste en el hecho de que los alquileres son muy altos en comparación con los salarios habituales en España. Asimismo, denuncia que la oferta de inmuebles es muy baja por la falta de suelo urbanizable.

"Es muy difícil conseguir un alquiler. Además de que son caros, están muy altos en comparación con el sueldo. Hay mucha demanda de alquileres y los precios aumentan, mientras que hay mucha demanda de mano de obra y los sueldos son muy bajos", reflexiona en su cuenta de TikTok (@tuobraperfecta).

Este trabajador, con más de 20 años de experiencia en el sector de la construcción, considera que en España hay una gran necesidad de mano de obra en oficios manuales como la albañilería, la electricidad y la fontanería.

Sin embargo, le "sorprende que haya mucho trabajo", pero como punto negativo insiste en que los salarios no van acorde a la inflación. En especial, en cuanto al elevado coste de comprar o alquilar una vivienda, en este caso en Málaga, una de las provincias con ciudades más caras de Andalucía.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en España hay más de un millón de trabajadores latinoamericanos, un tercio del total de afiliados extranjeros (el 35%) y un 5% del total de empleados dados de alta en la Seguridad Social.