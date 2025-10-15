Un agente de viajes estalla ante la falta de plazas en el Imserso: "De 100 personas que buscan un viaje, lo consiguen 15"

Un agente de viajes junto a un grupo de pensionistas. Imagen generada con IA. Gemini.

El pasado 6 de octubre arrancó el plazo de reservas de los viajes del Imserso para miles de jubilados en comunidades como Asturias, Baleares o Navarra, con viajes que buscaban asegurarse planes de relax y desconexión.

Dos días después, el turno se abrió para el resto de España, con más de 850.000 plazas disponibles en esta campaña 2025-2026, según datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales.

Pero la ilusión se vio acompañada de largas colas y mucha polémica. En ciudades como Madrid, Valencia o A Coruña, las imágenes de jubilados, esperando desde las 07:00 horas, dieron la vuelta en medios y redes sociales.

Muchos de ellos denunciaban que, a pesar de madrugar y aguantar horas en pie, las reservas se agotaron en cuestión de minutos, dejándolos fuera del programa.

Estas críticas no son nuevas. Asociaciones de mayores llevan años reclamando más plazas y un procedimiento más ágil.

El Imserso, que financia hasta el 50% del coste del viaje, mantiene su objetivo de ofrecer vacaciones asequibles en destinos como la Costa del Sol, Canarias o el interior peninsular.

Sin embargo, la alta demanda sigue superando a la oferta, convirtiendo cada campaña en una auténtica carrera por conseguir sitio.

"Hemos reservado mucho, pero también hay mucha lista de espera. La mitad de la mitad se queda sin nada", confesaba el agente de viajes, José Juan González, a Diario Córdoba.

La demanda roza ya los tres millones de solicitudes para los viajes low cost del Imserso, una cifra que multiplica la oferta disponible.

"Si no van a sacar las plazas suficientes, que quiten el Imserso", puntualiza el trabajador. Y añade: "De 100 personas que hay aquí, lo consiguen quince. Al final se frustran ellos y nosotros nos reventamos dos días de trabajo para no conseguir nada", explicó al medio de comunicación.

Viajes 'low cost'

El Imserso es mucho más que un viaje barato: es la ocasión perfecta para que miles de jubilados españoles descubran nuevos destinos, se mantengan activos y disfruten de la vida con amigos.

Este programa del Gobierno fomenta el turismo y la movilidad entre personas mayores, con paquetes pensados para su comodidad a precios que en ocasiones rondan los 200 € por una semana, con alojamiento, transporte y hasta actividades culturales.

Respaldado por acuerdos con agencias y hoteles de toda España, el Imserso mueve cada año a más de 800.000 viajeros, llenando zonas de costa y ciudades históricas fuera de temporada.

Debido a este panorama, muchos son los que se interesan. Sin embargo, no todos consiguen obtener el tan ansiado viaje.

"Este año ya no conseguimos nada y ahora, por lo que vemos, seguro que no vamos a conseguir", apuntó una jubilada más. Una declaración que muestra cómo de tedioso es el proceso de elección en el Imserso.