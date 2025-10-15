Raquel (24 años) desvela su sueldo en Suiza: “Gano unos 4.600 euros al mes y ahorro unos 2.500 euros”

Suiza es uno de los países más ricos del mundo. En concreto, ocupa el puesto número cinco. Su PIB per cápita fue de 96.020 euros en 2024. Y el salario medio de sus habitantes es el más alto del mundo (104.378 euros).

Si se compara con el de España, la diferencia es abismal (31.698 euros). Es decir, más del triple. Un motivo que puede servir de ‘efecto llamada’ a muchos jóvenes. Una de ellos es Raquel Salamanca, una catalana de 24 años.

“Tengo aquí mi nómina y os la voy a leer”, ha dicho en la red social TikTok. Un vídeo en el que habla en francos suizos que hemos traducido a euros.

Dinero ahorrado

Raquel comienza señalando que su sueldo es de 5.352,40 francos (4.668,11 euros). A esa cantidad, como es de recibo, hay que restarles los correspondientes impuestos. En su caso, 776,50 francos (832,82 euros).

Por lo tanto, lo que ingresa en su cuenta a final de mes son 3.575 francos (3.835,29 euros). Pero, claro, a esta cantidad hay que ir restando otro tipo de conceptos como el alojamiento o la comida. Vayamos por partes.

Respecto a la vivienda, “estamos en un pueblo de montaña y nuestra empresa nos gestiona el apartamento”. Que lo gestione no quiere decir que no tengan que pagar. Porque, según relata, paga 725 francos suizos (777,59 euros).

Se trata de un piso que comparte con otras personas. La comida en el trabajo supone un desembolso de 45 francos (48,26 euros), y en casa se gasta por el mismo concepto unos 250 francos (268,13 euros).

Un gasto más es el del teléfono: 13,95 francos (14,96 euros). Y, por último, el seguro médico: 161,35 francos (173,78 euros). Resumiendo, entre ingresos y gastos, su ahorro a final de mes es de 2.350, 85 francos (2.542,57 euros).

Matizando el asunto del seguro médico, el precio es tan bajo porque cuenta con una franquicia de 2.500 francos (2.681,34 euros). Es decir, que si se pone mala, tendrá que pagar una determinada cantidad “dependiendo de lo que tengas que hacer, si es una visita, si es una operación, lo que sea”.

¿Preocupada por ello? Ni mucho menos. “Si nos pasa algo, lo vamos a poder pagar porque vamos a poder ahorrar dinero. Aquí de momento no hemos tenido que ir nunca al médico”, concluye.