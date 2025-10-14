Pilar, jubilada de 62 años: "Con mi pensión de 484 € vivo en un piso compartido en peores condiciones que un indigente"

Pilar y una adulta mayor en una vivienda descuidada generada con IA. Montaje.

Tras toda una vida de trabajo, miles de jubilados en España sueñan con disfrutar por fin de su merecido descanso y de la pensión que les garantiza la Seguridad Social.

Pero no todos lo consiguen. Este es el caso de Pilar, una pensionista de 62 años que cobra apenas 480 euros al mes.

Más del 70% se le va en el alquiler, y con menos de 100 euros debe afrontar el resto de sus gastos. Una situación límite que, lamentablemente, viven muchos mayores en nuestro país.

"Mi vida se ha convertido en una tristeza"

Con la voz entrecortada y los ojos brillantes por contener las lágrimas, Pilar cuenta a La Sexta Noticias su día a día.

"Tú dime cómo se puede vivir pagando 370 euros de alquiler más gastos", confiesa la mujer mirando a la reportera.

Su situación es extrema. Su pensión es de apenas 480 euros al mes, una cifra muy por debajo de la pensión media en España, que según la Seguridad Social ronda los 1.200 euros.

Para salir adelante, Pilar vive en una habitación de un piso compartido con más de tres personas y dos perros.

"Vivo en unas condiciones que ni los indigentes viven. Mi vida se ha convertido en una rutina... en una tristeza y ahora mismo me estoy aguantando las lágrimas", señala.

Aunque confiesa que "era una persona alegre", debido a su situación, no es capaz de ver a sus nietos "porque no quiero que me vean mal".

Para afrontar este escenario, la mujer intenta buscar fuerzas en sesiones con un psicólogo, citas de las que sale "con unas pilas increíbles".

Su relato no es el único. Aunque esta historia fue contada hace un par de años, lo cierto es que cada vez son más los pensionistas que experimentan esta dura realidad.

Las dificultades de los pensionistas

En España, hay cerca de 9,4 millones de jubilados que reciben una pensión media de 1.312 euros al mes, pero no todos tienen esa misma suerte. Muchos de ellos luchan por llegar a fin de mes con prestaciones que no cubren sus necesidades básicas.

Por ejemplo, en El Intermedio se dio a conocer el caso de una jubilada que explicaba su situación: con los 700 euros de su pensión no puede vivir.

"Si tuviera que vivir de eso, tendría que hacer un cursillo para no comer", confesaba la mujer al programa. Su situación es la de miles de mayores que ven cómo su pensión, aunque vitalicia, no siempre garantiza la estabilidad económica que debería ofrecer.

La pensión de jubilación es una ayuda permanente que reciben los trabajadores cuando alcanzan la edad de retiro y dejan de estar activos en el mercado laboral, con el objetivo de asegurar unos ingresos que permitan vivir con dignidad en esa etapa de la vida.

Sin embargo, cada vez más personas enfrentan el reto de que esa ayuda no les alcanza para cubrir gastos esenciales, denunciando una realidad que ya se ha vuelto palpable.