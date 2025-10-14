Una panadera, sobre cerrar los domingos por la falta de trabajadores: "La mano de obra hoy en día se cansa rápido"

Marimar de Miguel, gerente de Villímar y una imagen generada por IA de una panadera horneando pan. Perplexity/Telecinco

En España hay más de 20 millones de trabajadores y, aunque la jornada laboral convencional comienza el lunes y concluye el viernes, hay muchas profesiones en las que es imprescindible abrir los fines de semana.

Las panaderías, indispensables por la cantidad de personas que consumen pan a diario, abren, en su mayoría, todos los días de la semana desde muy temprano para poder hornear la masa. Sin embargo, una panadería burgalesa se ha visto obligada a cerrar los domingos por la falta de trabajadores.

"Falta mano de obra, pero la mano de obra hoy en día se cansa rápido", dice Marimar de Miguel, gerente de la panadería Villímar, un comercio local ubicado a las afueras de la ciudad de Burgos que mantiene la esencia familiar desde su fundación hace 70 años.

Negocio familiar

Así, tras más de un año buscando trabajadores que quieran desarrollar su jornada laboral entre las 3 de la madrugada y las 10 de la mañana del último día de la semana, ha decidido parar la producción de pan de leña los domingos a partir del 19 de octubre.

La hija de María del Mar, Carla -también panadera y mano derecha de su madre en el negocio- explica para Informativos Telecinco que ellas han intentado siempre tratar muy bien a los empleados que han tenido porque "sin ellos no podríamos vivir".

No obstante, los esfuerzos han sido en balde, por lo que los vecinos se van a despedir del olor a pan recién horneado para inaugurar el séptimo día de la semana. "Nos da rabia quedarnos sin obreros, pero hemos decidido cerrar los domingos", asevera Carla.

La joven añade que esta panadería tradicional se va a adaptar a las nuevas generaciones y a las nuevas demandas del mercado laboral. "Habrá que coger un poco de las nuevas generaciones y un poco de las viejas y quedarse en el medio. Cerramos los domingos y disfrutamos todos", concluye resignada.

La escasez de mano de obra en España se ve reflejada sobre todo en trabajos físicos, como en el sector de la construcción, según un informe de BBVA Research. A esto se le suma el envejecimiento de las personas ocupadas, su inminente jubilación y la falta de mano de obra joven que los reemplace.

Además, según la Fundación Civismo, un millón y medio de personas no acuden a su puesto de trabajo cada día, la mayoría de ellas por incapacidades temporales.