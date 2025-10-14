José Elías (49), sin pelos en la lengua: "Llegará el día que un fontanero cobre 200 € la hora en España y será por la escasez"

En los últimos años, el número de jóvenes que se interesa por los oficios tradicionales ha disminuido notablemente. Profesiones como fontanero, albañil o electricista han visto cómo se reduce su plantilla debido a la falta de vocación entre las nuevas generaciones. Es decir, no hay relevo generacional.

Aunque muchos de estos trabajos suelen ofrecer buenos salarios, los jóvenes prefieren empleos que requieran menos esfuerzo físico y sean más cómodos.

Esta tendencia ha generado una escasez de profesionales cualificados, algo que, según el empresario multimillonario José Elías, podría hacer que en el futuro estas ocupaciones se conviertan en algunas de las mejores remuneradas.

Los salarios del futuro

Francisco José Elías Navarro es un reconocido empresario español, vinculado a empresas como Audax Renovables y el supermercado La Sirena. Además de su actividad empresarial, se ha popularizado en Internet, participando en diversos programas y contando con su propio podcast junto al influencer Eric Ponce.

En uno de sus episodios, Elías abordó de manera clara cómo afectará la escasez de trabajadores al mercado laboral y los salarios en las profesiones de oficio.

"¿Llegará un momento en que un fontanero cobre 50 o 60 euros la hora?", preguntó Ponce. José Elías respondió sin rodeos: "O incluso 200 euros por hora, porque simplemente no habrá suficientes profesionales".

Ponce insistió: "¿Habrá un 'boom' donde todo el mundo querrá ser fontanero?". Elías matizó que será un fenómeno cíclico, dependiendo de la oferta y la demanda en cada momento.

El empresario comparó la situación con la construcción. "Mira lo que pasó en aquel rascacielos. Antes, hasta llegar a los tubos de hierro, todo lo demás era como montar un mecano", explicó el multimillonario.

Así destacó cómo la tecnología y los sistemas modernos han simplificado muchos oficios: "Ahora, lo que antes requería años de experiencia y habilidad, hoy cualquier persona puede aprenderlo en poco tiempo. Lo que antes mi padre hacía soldando plomo, hoy se hace con sistemas que facilitan el montaje de manera segura y rápida".

En su reflexión, Elías señaló que los trabajos manuales probablemente los realizarán personas con menos estudios, pero con salarios altos, mientras que los empleos que requieren estudios serán menos físicos, pero con remuneraciones menores.

Por lo tanto, los trabajadores se enfrentarán a un dilema: elegir un trabajo más cómodo y peor pagado, o uno más exigente pero con mayores ingresos. Esa será la decisión clave para las nuevas generaciones.

En definitiva, la falta de interés de los jóvenes por los oficios tradicionales está configurando un mercado laboral con escasez de profesionales cualificados.

Esta situación, combinada con la simplificación de los trabajos manuales gracias a la tecnología, podría elevar los salarios de estos oficios en el futuro, convirtiéndolos en opciones muy rentables. Entonces tendrán que elegir entre empleos cómodos con menor remuneración o algo más exigente con mejores ingresos.