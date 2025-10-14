Javier Díaz, economista con más de 35 años de experiencia: "En España los salarios bajos son culpa de los trabajadores"

A lo largo de los últimos tiempos, muchos hogares españoles se han visto afectados por la inflación del país, provocando que el coste de la vida siga aumentando de forma notable por encima de los salarios. Esta situación lleva a que muchos tengan dificultades para llegar a fin de mes.

Se trata de un problema que afecta a muchos de los ciudadanos, pero especialmente a los jóvenes que, aunque puedan estar activos en el mercado laboral, se pueden encontrar con grandes dificultades para comprar una vivienda.

Al respecto de esta situación se ha pronunciado el economista Javier Díaz-Giménez, que en su paso por La Sexta Xplica ha analizado por qué los salarios en España son bajos, y lo ha hecho dando una opinión que ha generado un gran debate entre la audiencia y otros tertulianos.

En su opinión, si los salarios en España son bajos, "es porque la productividad también lo es", echando de esta forma parte de la culpa de los sueldos a los propios trabajadores, que asegura que no hacen lo suficiente por alcanzar el máximo rendimiento laboral.

Los salarios bajos son culpa de los trabajadores

El experto asegura que el máximo salario que a una persona le pueden pagar "es el valor de tu productividad", de forma que nadie va a pagar de más si el trabajador no responde con su trabajo.

"Da igual que pongas el salario en 1.200 o en 3.000 euros. Nadie te va a contratar y te va a pagar por encima de la productividad. Y el mínimo salario que te pueden pagar es tu coste de oportunidad", explica Díaz-Giménez.

A continuación, ha comparado la situación del mercado laboral con el mundo del fútbol: "A un futbolista no le puedes pagar menos de una millonada porque se va a otro club que sí le paga esa millonada. Por lo cual, todo el que quiera contratar a una estrella deportiva le tienes que pagar una millonada porque ese es su coste de oportunidad".

Para Javier Díaz-Giménez existen dos razones principales por las que los salarios son bajos en nuestro país, sobre todo si lo comparamos con otros países, y tienen que ver con que "la productividad es muy baja y el coste de oportunidad también lo es".

Estas cuestiones hacen que los sueldos sean más bajos, pero también recalca que, gracias a los seguros sociales de los que disponemos, es más factible llegar a final de mes, ya que nos protege frente a diferentes problemas que podamos sufrir, como el desempleo o la atención médica.

España, por debajo de la media comunitaria

El salario medio bruto mensual en España se sitúa en torno a los 2.290 euros, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el primer trimestre del año, lo que supone un aumento del 3,8% con respecto al año anterior.

En términos anuales, el salario medio en el país alcanza los 27.480 euros brutos (en 12 pagas), aunque algunas estimaciones apuntan a una cifra cercana a los 31.700 euros si se cuentan 14 pagas.

Pese a que ha habido una tendencia al alza en los aumentos salariales en los últimos años, sigue habiendo importantes diferencias dentro del país. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha establecido en 1.381 euros mensuales brutos en 12 pagas prorrateadas, o 1.184 euros al mes en 14 pagas.

Estas cifras colocan a España en un grupo medio dentro de la Unión Europea en lo que respecta al salario mínimo, pero además también hay importantes disparidades salariales entre los diferentes trabajadores en nuestro país, donde un 67% de los trabajadores no alcanzan los 30.000 euros al año.

Mientras el salario medio ofrece una imagen de crecimiento, la distribución salarial muestra una realidad desigual, así como un poder adquisitivo limitado para muchos trabajadores.

Si tenemos en cuenta el contexto europeo, el salario medio mensual en la UE ronda los 3.155 euros, lo que sitúa a España por debajo de la media comunitaria. Mientras que la media en el continente se acerca a los 37.863 euros, mientras que España se queda en aproximadamente 32.500-33.000 euros.

Esto supone una diferencia notable de más de 5.000 euros anuales en promedio, haciendo que España se haya situado entre los países con salarios medios moderados dentro de la Unión Europea.

Los países con salarios medios más altos en Europa son Luxemburgo, con cerca de 6.800 euros brutos al mes, seguido por Suiza, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Alemania y Bélgica. Este grupo disfruta de economías muy desarrolladas, con un alto nivel de coste de vida y fuertes garantías sociales.

En el lado contrario se sitúan los países del este de Europa, donde los salarios medios son mucho más bajos, hasta el punto de situarse por debajo de los 1.200 euros mensuales en algunos de ellos, como Rumanía o Bulgaria.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y pese a que el salario medio en España crece, aún tiene varios desafíos por delante para poder recortar las distancias con respecto a otros países europeos.

La alta proporción de empleo a tiempo parcial, con contratos de media jornada que limitan los ingresos anuales y la brecha salarial entre sectores y regiones, sumado a la desigualdad en la distribución salarial, son elementos que afectan al sueldo medio, y en muchos casos se necesitan cambios estructurales que deben ser abordados para poder equiparar los sueldos.