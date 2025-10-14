Francisco López, CEO de una empresa de inversión en oro: “Puede llegar a más de 8.000€, sube desproporcionadamente”

Hace unos días el precio del oro marcó un máximo histórico situándose en los 4.050,37 dólares (3.488,37 euros) por onza.

Por esto, Francisco Javier López Milán, CEO de la empresa comercializadora de metales de inversión, Silvergold Patrimonio, habló en Negocios TV sobre esta histórica subida y qué depara el futuro de este metal.

El experto recalcó que es previsible que siga subiendo, pero advirtió una posible lateralidad y volatilidad en el corto plazo que habría que tener en cuenta.

"Ha subido con mucha fuerza"

López Milán enfatizó que "realmente la fuerza con la que ha subido es muy importante". Sobre esto, explicó que esto ha generado una "psicosis de no quedarse fuera" lo que, a su vez, ha generado un importante aumento de la demanda.

No obstante, explicó que "en el corto plazo puede haber correcciones o movimientos que dejen pillado a alguien, pero no en el medio y largo plazo".

Además de esto, expuso que otro factor importante de esta subida son los tiempos: "Los 4.000 dólares ya los teníamos previstos para finales de noviembre, principios de diciembre, pero fíjate que estamos en octubre y ya los tenemos".

"Hay que ver cómo evoluciona el mercado y los actores del mercado, las ballenas que están ahí con operaciones en corto plazo, los movimientos que se van a hacer y las emisiones que están haciendo los grandes bancos para ver cómo sacan tajada de este movimiento", observó.

El experto analizó que el mercado de derivados del oro muestra una estructura anómala. Así, explicó que esto evidencia que existe una desconexión entre el precio actual del oro y los instrumentos derivados que deberían reflejarlo o cubrirse de él, señalando que no hay 'strikes' acordes.

En este sentido, la rápida subida del precio del oro puede llevar a anticipar una corrección del mercado o una preparación por parte de los grandes bancos para lanzar nuevos productos derivados y beneficiarse de la situación.

Francisco Javier López Milán, CEO de Silver & Gold Patrimonio YouTube (@NegociosTV)

"Hay que tener mucho cuidado, hay que ver cómo va a reaccionar el mercado y cómo van a reaccionar los grandes bancos de inversión", advirtió el experto.

Es importante recalcar que los llamados "derivados" son instrumentos financieros que permiten a los inversores y las empresas especular sobre los movimientos del oro o protegerse ante riesgos de fluctuación en el mercado.

Por otro lado, sobre el futuro próximo de los precios de este metal, el experto recalcó que "va a depender de si sigue la fuerza de demanda o no".

Así, observó que "estamos viendo que realmente puede haber un período de lateralidad alrededor de 60 y 80 puntos". Con esto, se refiere a que es posible que en las próximas semanas los precios se muevan en un rango determinado y sin una tendencia clara.

Con esto, señaló que coincidía con la predicción del inversor Gustavo Martínez, que hablaba de llegar a la cifra de 10.000 dólares (8640,80 euros).

"Estoy de acuerdo con el objetivo de los 10.000 dólares, estamos viendo la posibilidad de que antes del 30, 31 de diciembre del 2027 estaríamos en ese nivel (...) sé que son números grandes, pero estamos viendo unos niveles de subida desproporcionados a lo que se esperaba", explicó.

¿Por qué hace esta predicción López Milán? Respondió que "nadie tiene una bola de cristal y nadie lo sabe, pero viendo lo que se compra, los costes, la escasez y una serie de parámetros, pues sinceramente nos podemos aventurar a decir esto".