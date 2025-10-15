Un empresario, sobre la falta de trabajadores en el transporte: "El sueldo es de 4.000 euros, pero hay que hacer sacrificios"

Fotomontaje de Pedro Ruiz y un conductor en un camión de mercancías. Redes Sociales/IA

En profesiones como la albañilería, fontanería o transporte la demanda de trabajadores es muy alta, pero la mano de obra disponible en España es insuficiente.

El principal motivo es que los trabajadores que están desempeñando estos oficios se van a jubilar próximamente, pero no hay garantías de que se produzca el ansiado relevo generacional.

En este sentido, Pedro Ruiz, presidente de la Confederación Española de Transporte de Portavehículos, ha advertido de que las nuevas generaciones no quieren cubrir estos puestos de trabajo a pesar de que el salario alcanza incluso los 4.000 euros mensuales.

Un sector que abastece a la población

"El sueldo es de 4.000 euros para el transporte internacional, pero hay que hacer sacrificios", ha indicado este empresario durante una entrevista con el programa de televisión La Mirada Crítica.

De hecho, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), ha avisado recientemente al Gobierno central y a los Gobiernos autonómicos de que "el sector es vital para el abastecimiento de la población, y que si la escasez de conductores sigue acrecentándose, las consecuencias podrían ser demoledoras".

En línea con este mensaje, Pedro Ruiz ha ofrecido algunos datos concretos sobre la situación actual en el sector. Asegura que "solo el 3% de los conductores que operan en España tiene menos de 25 años, mientras que la mitad tiene más de 50 años".

Así, el relevo generacional parece inviable, independientemente de que el salario ofrecido triplique el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se sitúa en 1.184 euros brutos mensuales.

La causa principal de que los jóvenes descarten este tipo de profesiones, según sus palabras, es "que hay una mala visión del trabajo de conductor, cuando es un trabajo digno y muy necesario, pero parece que todo el mundo le tiene miedo a la carretera".

Sostiene que hay trabajadores que no están dispuestos a hacer sacrificios, sobre todo en el transporte por mercancías de largo radio. "Cuando estás en transporte internacional, tienes que pasar fines de semana fuera", recalca Ruiz.

Hacen falta 30.000 transportistas

Según la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), hacen falta 30.000 transportistas para paliar la escasez de conductores y la falta de relevo generacional.

Asimismo, esta entidad arroja un dato todavía más preocupante: la demanda de conductores en las fronteras españolas podría elevarse hasta los 116.000 en 2028.