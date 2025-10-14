Eloy Ureña, ganadero, no se corta y alerta a España sobre el precio de los huevos: "Ha subido 50 céntimos la docena"

El precio de los huevos en España ha sufrido una gran subida en 2025, convirtiéndose en el alimento básico que más se ha encarecido. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y agosto de este año el precio ha aumentado un 15,7%.

En este sentido, Eloy Ureña, responsable avícola de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), ha advertido de que el coste de los huevos en España se ha disparado "50 céntimos la docena en el último año".

Entre las causas de este incremento, señala al gran aumento del consumo de este alimento, los costes más elevados, la pandemia y el impacto de la gripe aviar.

Gripe aviar

En el programa televisivo La Mirada Crítica ha agradecido que el consumo haya aumentado "una barbaridad" porque el sector "ha pasado muy malos momentos" en los últimos años.

En cuanto a la gripe aviar, revela que "España estuvo exenta de influencia aviar en granja, pero este año llevamos varios casos". Esta consiste en una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a las aves y que tiene un impacto en la producción de huevos.

Costes más elevados

Sin embargo, este no es el único motivo, ya que Eloy sostiene que los costes han crecido exponencialmente en los últimos tiempos. "Antes nos costaba 60 céntimos el gas licuado, pero ahora ha subido a 82 céntimos", confirma.

Asimismo, detalla que las subidas salariales a los trabajadores, sobre todo por la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.184 euros, también tienen efectos en el precio que tiene que pagar el consumidor.

Por último, incluye dentro del conjunto de factores a la nueva normativa del sector animal, que, según sus palabras, genera "incertidumbre" y ralentiza la obtención de los huevos. En concreto, se refiere al Real Decreto 3/2022, que establece la densidad máxima de aves en favor del bienestar del animal.

En este sentido, el responsable de COAG ha dado una cifra concreta sobre la reducción de la producción en un contexto en el que el consumo de huevos está en máximos: 2 millones menos de huevos.

Menos gallinas ponedoras

Sobre si van a seguir subiendo los precios, Eloy aclara que "no tiene una bola de cristal, pero tenemos 2 millones de gallinas ponedoras menos, lo que supone 2 millones de huevos menos".

FACUA (Federación de Consumidores en Acción), a su vez, ha denunciado el precio de los huevos en los supermercados españoles, que según la asociación han aumentado hasta un 20% en 2025.