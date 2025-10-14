Un autónomo jubilado, indignado con su pensión tras 45 años cotizados: "Si lo sé, no pago un duro y trabajo en negro"

En un momento en que el sistema de pensiones en España está en el centro del debate público, las declaraciones de un autónomo jubilado han generado una avalancha de reacciones en TikTok.

Su testimonio, lleno de frustración, se volvió viral después de responder a un comentario que ponía en duda su situación tras más de cuarenta años de cotización.

El protagonista, visiblemente indignado, inicia su vídeo diciendo: "¿A usted le parece poco 45 años cotizados pagando 560 euros en los últimos meses?".

Una vida dedicada al trabajo

Su discurso refleja una realidad compartida por miles de autónomos en España: largas carreras laborales, altas cotizaciones y, sin embargo, pensiones que apenas alcanzan para vivir dignamente.

Según detalla, trabajó 15 años en régimen general y 30 años como autónomo, sumando así 45 años de aportaciones al sistema.

A pesar de ello, su pensión dista mucho de lo que esperaba. "A mí me han engañado como un chino, hombre. ¿Quién va a cotizar hoy en día 45 años?", se lamenta, aludiendo al desencanto que siente hacia un sistema que considera injusto y desigual.

Las críticas no se limitan a su experiencia personal. El jubilado denuncia con amargura lo que percibe como un agravio comparativo respecto a otros colectivos.

"Hay gente que no ha hecho ni los 15 años de régimen general y gana más que yo. Los que vienen de fuera tienen una paga que ganan más que yo y no han cotizado aquí en la vida", afirma.

Asimismo, se queja de la diferencia de trato con los empleados públicos: "Los funcionarios ganan el doble y el triple que yo y no han trabajado ni la tercera parte que yo".

Estas declaraciones ponen sobre la mesa una problemática estructural. Muchos autónomos se sienten abandonados por el sistema, y sus pensiones suelen ser considerablemente más bajas que las de los trabajadores por cuenta ajena.

La causa principal radica en las bases de cotización: al tener libertad para elegir la base, muchos autónomos cotizan lo mínimo durante gran parte de su vida laboral, lo que se traduce en prestaciones igualmente reducidas.

Sin embargo, este no parece ser el caso del protagonista, quien asegura haber cotizado cifras considerables, especialmente en sus últimos años: "¿Me va a decir usted a mí que he pagado poco?".

Su testimonio culmina con una frase contundente que sintetiza su hartazgo: "Si lo sé, no pago un duro y trabajo en negro todo lo que hubiera podido... No declaro ni un céntimo a este país de chorizos", concluye.

Este tipo de manifestaciones evidencian el malestar de un sector que durante años ha sostenido buena parte de la economía del país sin recibir, a su juicio, una retribución justa en la jubilación.

Su vídeo ha generado reacciones de todo tipo: desde quienes empatizan con su situación hasta quienes lo critican por incitar a la economía sumergida.

En definitiva, más allá del enfado personal, su discurso refleja un problema profundo: la falta de equidad y previsibilidad en el sistema de pensiones para los autónomos.