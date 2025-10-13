Un profesor, sobre el sueldo en la educación: "Gano 2.000 € al mes, pero por responsabilidades creo que debería ganar 3.000"

Imagen generada por IA de un profesor en un aula y el profesor de secundaria. ChatGPT

La profesión de profesor requiere de una gran vocación. Al fin y al cabo es un oficio en el que es necesario saber plasmar el conocimiento, entenderse con los alumnos y saber lidiar con el día a día con gente tan joven.

Sin embargo, es una profesión que también suele ser el blanco de numerosas críticas: desde sus vacaciones hasta su salario o su horario de trabajo. Los profesores no están libres de ser señalados, especialmente por parte de los padres de sus alumnos.

De ese modo, en una serie de entrevistas de la cuenta de YouTube, Talentmatch, dos profesores analizaron su situación y las condiciones laborales del sector.

Las condiciones de los profesores

En España, los docentes enfrentan una realidad compleja: jornadas largas, planificación de clases, corrección de exámenes y atención a las familias, lo que muchas veces no se refleja en su salario.

A pesar de su formación y responsabilidad, muchos perciben su trabajo como infravalorado en comparación con otras profesiones cualificadas.

Frecuentemente, los profesores reciben críticas por sus vacaciones y horarios, con la idea errónea de que "no hacen nada" durante el verano o que trabajan pocas horas al día.

Sin embargo, estos períodos se destinan a preparación, actualización pedagógica y tareas administrativas fundamentales para el buen funcionamiento de la enseñanza.

Asimismo, el salario medio de un profesor de Secundaria ronda los 2.000 euros mensuales, lo que genera debates sobre su justa compensación.

Muchos docentes consideran que, dado el nivel de responsabilidad y el impacto que tienen en la educación de cientos de alumnos, sus retribuciones deberían ser significativamente mayores.

Así, en un vídeo de Talentmatch, un profesor de secundaria era muy sincero sobre sus condiciones laborales. "Sinceramente, las vacaciones creo que son merecidas", reconocía el docente.

"Mucha gente dice: "Los profesores no hacéis nada", pero trabajar con niños y adolescentes requiere mucho esfuerzo. Si te gusta, es una satisfacción enorme, pero también conlleva bastante trabajo, sobre todo con los adolescentes, porque esas edades son complicadas", señalaba el profesor.

En relación al salario, el profesor también fue muy sincero: "A jornada completa, el salario de un profesor suele rondar los 2.000 euros mensuales. Hombre, siempre te gustaría ganar un poco más. Siendo realista, no es cuestión de pedir una locura, pero por la responsabilidad que tenemos con los alumnos y las familias, quizá un sueldo de 3.000 euros estaría más acorde con el trabajo que realizamos".

En todo caso, el docente mostró su compromiso y vocación con su profesión. Así, cuando le preguntaron qué era lo que más le gustaba sobre ser profesor, él no tuvo dudas.

"Cuando un alumno confía en ti y dice: "Oye, me has ayudado mucho" o te toma como referente. Eso es algo que se valora muchísimo, y este año lo he notado especialmente con mis alumnos", apuntaba.

Por otro lado, en una entrevista a otro profesor, este reconocía dar clases de matemáticas en un instituto y su posición era muy similar a la del anterior maestro.

"En un instituto más o menos se empieza entorno a los 28.000-30.000 euros brutos y luego depende del cargo, se puede cobrar algún complemento más", afirmaba.

Pero a la hora de mencionar las críticas sobre sus condiciones, no se cortó: "Es muy fácil criticar las posiciones de los demás, yo invito a esas personas que vengan 1 hora a una de mis clases a la de cualquier compañero mío. Que vengan y valoren realmente si está bien pagado o no, entonces con conocimiento, que critiquen si quieren".

En definitiva, los profesores desempeñan un papel clave en la educación y formación de las nuevas generaciones, a pesar de recibir críticas injustas sobre sus horarios y vacaciones.

Su salario y condiciones laborales, muchas veces considerados insuficientes, no reflejan la responsabilidad y el esfuerzo diario que implica enseñar. Reconocer y valorar adecuadamente su labor es fundamental para garantizar una educación de calidad.