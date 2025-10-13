Un jubilado, no se corta y confiesa su dura realidad: “Después de 45 años cotizando, perdí el 24% de mi pensión”

Montaje con un jubilado español y Luis Ortiga, jubilado con más de 45 años cotizados. ChatGPT

Luis Ortiga tuvo que jubilarse involuntariamente tras una larga carrera de más de 45 años cotizados. Sin embargo, al haberse tenido que retirar antes de la edad ordinaria del mundo laboral, se ha visto con una penalización del 24% sobre su pensión.

Con esto, el jubilado compartió su testimonio a través del canal de YouTube, AsJubi 40, un colectivo centrado en la Jubilación Anticipada sin Penalizar.

Así, Ortiga calificó este sistema como una "discriminación" y demandó un trato justo para los trabajadores que, como él, han comenzado a trabajar a edades tempranas y con jornadas que superaban las 40 horas semanales.

"Es un tema de dignidad"

El jubilado no dudó en comenzar haciendo hincapié en que "después de más de 45 años y cotizando para la Seguridad Social, me tuve que acoger a la jubilación anticipada involuntaria y en consecuencia perdí el 24% de la base de mi pensión".

Ortiga se jubiló involuntariamente 4 años antes de la edad ordinaria de jubilación, es decir, a los 61 años, motivo por el cual se ha visto penalizado con un coeficiente reductor.

Ahora bien, como especificó el jubilado, "esto no es una situación individual o extraña en el marco de nuestro colectivo, más bien al contrario, es la situación más normal".

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el año 2025, al menos un 27,6% de las nuevas jubilaciones han sido anticipadas, esto se traduce en aproximadamente 49.985 jubilaciones anticipadas.

A pesar de su indignación por tener que hacer frente a dicha penalización, Ortiga quiso recalcar que hay casos peores: "Se pueden dar pérdidas de hasta el 30% de la base de la pensión".

Es importante recordar que los coeficientes reductores se calculan dependiendo de la situación laboral de cada jubilado. No obstante, lo cierto es que mientras mayor sea el adelanto de la edad ordinaria de jubilación, menor será la pensión a percibir.

"Esto es un colectivo que empezó a trabajar muy joven, a la edad de los 14 y 15 años, y trabajó en jornadas de 42, 45 y hasta 48 horas semanales, lo cual hoy en día sería considerado una esclavitud", sentenció el jubilado.

Así, expuso que existen otros regímenes de la Seguridad Social que tienen acceso a jubilaciones anticipadas accediendo a su pensión al 100%.

"Hay hasta 8 regímenes especiales de la Seguridad Social, más las clases pasivas del Estado, que se pueden acoger a la jubilación anticipada en condiciones más ventajosas", explicó Ortiga.

Con esto, agregó que "se pueden jubilar a los 59 o 60 años, con 35 años cotizados y con pensión íntegra, esto solo tiene un nombre para definirlo y es discriminación".

Ahora bien, es importante recalcar que las profesiones que gozan de estas condiciones son así porque suponen profesiones de especial penosidad, peligrosidad, toxicidad o insalubridad y, como expresó Ortiga, están adscritas al personal del régimen de Clases Pasivas del Estado.

Algunos de los empleados que gozan de estas condiciones son aquellos incluidos en el Estatuto Minero, el personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, policías, sanitarios, funcionarios y personal con discapacidad igual o superior al 65%.

Tras esto, el jubilado planteó la pregunta: "¿Por qué no hacen un nuevo régimen especial de la Seguridad Social para las personas con largas carreras de cotización para que también se puedan jubilar de forma anticipada con la pensión íntegra?".

"Entiendo que es lo más justo", señaló. Así, agregó que "es un tema que no va de coste, va de equidad y de dignidad".

Finalmente, quiso enfatizar que su colectivo y su generación son quienes "más han participado y más ha colaborado en el bienestar social y económico de este país".