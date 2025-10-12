Una maestra española, en Noruega: “Puedes ganar hasta 68.000 euros en un año” y se paga hasta un 35% de impuestos

Montaje de Noah Taboada con una clase en una imagen creada con IA.

Hay quien lo hace por obligación. Y hay quien lo hace por propio interés. Lo cierto es que son muchos los jóvenes que cambian de país para desarrollar su labor profesional. Bien, porque no encuentran la oportunidad en España, o bien porque ese país de destino atrae por múltiples razones.

Uno de los motivos que hacen que Noruega sea un país atractivo es lo que se suele denominar como calidad de vida. Y ahí entran en juego diferentes elementos como los altos salarios, o poder compaginar vida laboral y vida personal.

Noah Taboada es una de esas jóvenes que optó por ejercer como maestra en Noruega. “Puedes ganar hasta 68.000 euros en un año según tu experiencia”, afirma en la red social TikTok.

Experiencia y formación

En su vídeo, la joven española empieza matizando que son muchos los condicionantes que llevan a conseguir un sueldo que, en España, se puede considerar como elevado.

“El dato general es que el salario puede empezar en unas 500.000 coronas, y puede llegar hasta las 700.000-800.000 coronas brutas anuales”, indica Noah. Es decir, que hablamos de cifras que oscilan entre los 43.000 y los 68.830 euros.

¿A qué se debe esta diferencia considerable entre las cantidades? “Principalmente, son dos cosas”, matiza Taboada. Por un lado, la experiencia. “Cuantos más años trabajes, más sube el salario”, explica.

Y añade: “Por otro lado, la formación. Porque aquí te pagan más si tienes un máster o un doctorado, por ejemplo”.

Llegados a este punto, y para poner mejor en contexto esas cantidades, la profesora pone sobre la mesa un tema que conviene no olvidar: los impuestos. “Varían dependiendo de cada región del país”, especifica.

En concreto, los maestros pagan lo que se puede denominar como impuestos progresivos. Ahí está el impuesto de la renta (22%), la cotización a la Seguridad Social (7,8%) y un impuesto escalonado, o bracket tax.

Este último se aplica atendiendo a la cuantía de los ingresos, y oscila entre el 1,7% y el 17,7%. En el conjunto del país, la suma máxima de impuestos y cotizaciones puede alcanzar la cifra del 47,4%.

Si ponemos el foco en el porcentaje que pagan los maestros, esa horquilla máxima está entre el 29% y el 35%.

Dejando de lado los impuestos, la profesora también hace hincapié en el gasto del día a día. “Puede cambiar mucho dependiendo del estilo de vida que tengas, o si tienes familia, y también de dónde vivas porque todo es más caro en ciudades más grandes”, indica.

Así, y desde su punto de vista, “lo más importante a tener en cuenta no son los números en una nómina sino cómo se vive aquí. La verdad es que el sistema en Noruega funciona de manera de que cualquier persona, independientemente de lo que gane o trabaje, puede disfrutar de un nivel de vida bastante bueno”.