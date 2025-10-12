Andrés Millán, abogado, sin pelos en la lengua: “Te van a quitar 92 euros de tu nómina”

Año nuevo, vida nueva. La frase, no por manida, deja de estar de actualidad. Bien es sabido que, con la llegada del nuevo año, hay subidas de precios en determinados productos y servicios. Y, en 2026, también va a haber un hecho que va a afectar a la nómina de los trabajadores.

“Te van a quitar 92 euros al año de tu nómina”, afirma el abogado Andrés Millán. ¿Por qué? Por el conocido como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

“Consiste en una cotización adicional destinada a reforzar las pensiones. Se trata de una aportación mensual que es obligatoria para todos los ciudadanos de este país que trabajen. Independientemente de su nivel de ingresos”, añade Millán.

“Nombre perverso”

Según el abogado, el MEI “tiene el nombre más perverso que jamás he visto”. ¿Por qué lo denomina así? Porque, a su entender, “lo que está haciendo es sustraer dinero a los jóvenes de hoy cuyos salarios no se han revalorizado conforme al IPC como sí se ha hecho con las pensiones para destinarse a las pensiones de hoy”.

De ahí que indique, no sin cierta retranca, que “encima lo llaman cotización pero no sirve para cotizar. Tú no verás un euro de lo que cotices de más por lo que verdaderamente es un impuesto que no tiene contraprestación directa futura”.

El MEI, en 2026, pasará a ser de un 0,9% al año. De ese porcentaje, la empresa abonará el 0,75% y el trabajador el 0,15% restante.

“Si cotizas por la base máxima, este 0,15% son 92 euros al año. Pero aún así, el total sustraído de la nómina, que es lo que importa, por mucho que nadie te lo vaya a decir, se acercaría a los 600 euros, el 0,9%”, remarca el abogado.

Desde su punto de vista, lo que va a suceder es que “la mayoría de las empresas lo va a repercutir en el trabajador ajustando el salario bruto a medio plazo”.

Por eso, se muestra rotundo al afirmar que, “en realidad, lo vas a pagar tú todo y si eres autónomo más todavía. Eso sí, el MEI es bajo pero va a continuar subiendo año a año. Y una vez se crea un impuesto así, ya no hay vuelta atrás”.

¿Qué es el MEI?

El MEI es un conjunto de medidas pensadas para hacer frente a los retos coyunturales que plantea el sistema de pensiones. Entre todas ellas, cabe destacar la introducción de un nuevo tipo de cotización.

El mismo comenzó a aplicarse el pasado 1 de enero de 2023 en las nóminas de los trabajadores. Y una de sus señas de identidad es que lo abonan tanto los trabajadores por cuenta ajena, como las empresas que los emplean. Lo mismo sucede con los trabajadores autónomos.

¿Por qué ahora? Porque estamos a las puertas de que la conocida como generación del baby boom (es decir, los nacidos entre los años 60 y 70 del pasado siglo XX) se jubilen. Por tanto, el desembolso de la Seguridad Social para hacer frente a estos pagos será mayor.

Por eso, y para que todo este esfuerzo ‘extra’ no recaiga sólo en las generaciones más jóvenes, lo que se pretende con el MEI es repartir de forma más equilibrada dicho esfuerzo. No se trata de una medida concreta de España. La misma ya está vigente en otros países como Suecia, Francia o Portugal, por ejemplo.

Un incremento que seguirá siendo paulatino hasta el año 2029 cuando se estabilizará en el 1,2%. Entonces, el 1% corresponderá a la empresa, y el 0,2% al trabajador.

Y, desde el año 2030 hasta 2050, se mantendrá el mismo porcentaje, con idéntica distribución entre empresario y trabajador. En todo este periodo, la estimación del Gobierno es de recaudar unos 130.000 millones de euros.