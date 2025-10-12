Afra Blanco, economista: "Para adquirir una vivienda de 60 m2 tienes que tener más de 20 años de salario íntegro"

El panorama inmobiliario en España atraviesa una crisis que se ha vuelto palpable para muchos ciudadanos.

La oferta de viviendas disminuye, las okupaciones van en aumento, los precios continúan en aumento y cada vez vemos más alquileres turísticos en las grandes ciudades.

Esta situación golpea para todos, sin importar la edad o la comunidad autónoma en la que se viva. Comprar o incluso alquilar un piso a un coste asumible se ha convertido en una auténtica misión imposible. Ante tal escenario, Afra Blanco, economista y sindicalista, expuso a detalle esta situación en La Sexta Xplica.

Precio de la vivienda inaccesible

La nueva propuesta de la Ley de Vivienda presentada por Pedro Sánchez tiene por objetivo facilitar el acceso a la vivienda con ayudas de hasta 30.000 euros para alquileres con opción a compra en viviendas protegidas.

Además, esta normativa también busca proteger a los inquilinos y regular los precios de alquiler y gestión de los grandes propietarios. Sin embargo, el panorama actual dista mucho de esto.

Durante los últimos años, el precio de la vivienda ha experimentado un aumento notable. Tan solo durante el segundo trimestre de 2025 su precio subió un 12,7% interanual, la mayor subida registrada en 18 años.

Las grandes ciudades, como Madrid, son un claro ejemplo de esta situación. Y es que, tal y como comenta Afra Blanco, "para adquirir una vivienda de 60 metros cuadrados necesitas más de 20 años de salario íntegro".

Tal y como explica la sindicalista, la realidad actual está muy alejada del objetivo de la propuesta de ley.

Blanco no se quedó callada. Después de tal intervención, la colaboradora continuó con su discurso: "En el último año, el precio del alquiler ha aumentado más de un 18% en Madrid, no, sin embargo, el salario no", dijo.

Y continuó: "Y yo, que sepa, las viviendas son para los trabajadores y no para los fondos buitre", sentenció la especialista, haciendo referencia a aquellos fondos especializados en comprar deudas a precios muy bajos.

Además, no dudó en denunciar la especulación inmobiliaria que sufren las grandes ciudades, donde las viviendas se han convertido en inaccesibles para los trabajadores por los elevados precios y la acumulación por parte de grandes propietarios.

Señala que mientras algunos ven esta situación como "un problema", hay otros que la consideran una "oportunidad" para que compren la vivienda, privaticen el mercado y conviertan la ciudad en un espacio para el beneficio especulativo y no para vivir.

"O los empresarios de esta ciudad se quedan sin trabajadores, o los empresarios van a tener que pagar salarios suficientes para poder vivir en ella", puntualizó finalmente la tertuliana y economista.