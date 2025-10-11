Marc Urgell (30), sin pelos en la lengua: "Quien tiene un sueldo público y no trabaja es un traidor y hay que señalarlo"

Cada vez más, las redes sociales se llenan de comentarios que cargan contra los funcionarios, y en general, contra los servicios públicos de nuestro país.

Basta con que una historia sobre un trabajador público se haga viral, para que en cuestión de horas surjan decenas de opiniones, muchas de ellas duras, cuestionando la dedicación, la carga de trabajo o incluso la productividad del empleado.

El tono no siempre es constructivo, y las acusaciones se han convertido en una situación muy recurrente. Entre estas críticas se encuentra Marc Urgell, CEO de ABAST.

"Hay que echar a los parásitos"

En su paso por el canal de Youtube Búscate la vida, analizó la actitud que muestran muchos trabajadores públicos, tachándolos de 'parásitos' a quienes "no hacen nada" en su jornada laboral.

"La persona que gana un sueldo público y no trabaja, está robando. Es un traidor. Y como está robando, hay que señalarlo", sentencia el empresario.

Y, ante la duda, aclara que aunque existe la creencia que el "malo" es quien denuncia esta actitud, la realidad no es más que otra que "el malo es el parásito".

El planteamiento de Urgell es sencillo: si se detecta y expulsa a los funcionarios que no trabajan, el dinero ahorrado podría servir para mejorar los sueldos de quienes sí se dejan la piel por el bien común.

"Si pagas mejor a los buenos, tendrás mejores profesores y médicos", confiesa ante los micrófonos del programa.

Fuga de talento

El contar con empleados que "no hacen nada" en las instituciones públicas, según el experto, se relaciona con un problema que lleva años preocupando a España: la fuga de talento.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 30.000 profesionales sanitarios españoles trabajan hoy en otros países europeos.

Muchos se marchan buscando mejores salarios y condiciones laborales. Sin embargo, para Urgell, la solución no pasa por aumentar el gasto, sino por gastarlo mejor.

"Un servicio público de calidad se puede lograr con menos dinero si se premia la productividad", señala.

Y es que, en España, trabajan unos 2,7 millones de empleados públicos, según el Boletín Estadístico del Personal de las Administraciones Públicas de 2025.

La mayoría, es decir, un 56%, lo hacen en administraciones autonómicas, otro 23% en la Administración General del Estado y el resto en ayuntamientos y diputaciones.

A pesar de que son los que sostienen colegios, hospitales, juzgados o servicios sociales, también son quienes a menudo se enfrentan a críticas cuando algo no funciona como debería.