Un hostelero habla alto y claro sobre cómo hacer rentable un bar: “Cuantos menos empleados tengo, más dinero gano”

Montaje de un hostelero con un camarero en una imagen creada con IA.

“Bares, qué lugares tan gratos para conversar”. Así decía parte de la letra de una canción del grupo Gabinete Caligari. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Así lo ha explicado un hostelero asturiano en TikTok.

“El dolor de cabeza que tengo ahora mismo es el dolor de cabeza de tener muchos empleados. No suponéis lo que es. Entre lo que beben, discuten, se pegan, se llevan mal con los clientes...”, sostiene quien firma en la red social como ‘el buscalíos”.

De ahí que tenga muy claro cuál es la fórmula para ganar dinero con este tipo de establecimientos: “Cuantos menos empleados tengo, más dinero gano”.

“El dinero mejor ganado”

El número de bares en España lo conforman unos 180.000 establecimientos. Dicho de otra forma, España es el país con más bares por habitante del mundo: un bar por cada 175 habitantes. Si sumamos restaurantes y cafeterías, la cifra sube hasta los 280.000.

Una cifra que se está recuperando tras el cierre de bares que se produjo por la pandemia. Algunos de ellos están siendo regentados en la actualidad por emigrantes, que están viendo una oportunidad en el negocio tras la jubilación de los antiguos dueños.

El hostelero antes citado subraya en la red social que “si quieres ganar dinero no tengas empleados. Los mejores negocios que yo conozco son aquellos en los que trabajan los propietarios solo”.

¿Por qué? “Porque un empleado hoy en día cuesta mantenerlo la hostia. Eso, sin contar que se te junten y se te beban un camión de cerveza en el mes de agosto”, sostiene.

Pese a ello, él sí tiene empleados. “Yo muevo la hostia de volumen y tengo empleados. Si reduzco volumen, reduzco empleados, con lo cual reduzco gastos. El dinero mejor ganado es el no gastado”, remarca.

De hecho, en su caso ha quitado lo que denomina como comedor grande y la terraza. Y se ha quedado únicamente con un comedor pequeño donde da de comer y de cenar a unas 20 personas al día.

“Una media de 20-25 pavos por cabeza: 20 comidas y 20 cenas. No necesito más. Firmo ahora mismo, sin empleados y sin nada”, concluye.