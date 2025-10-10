Ribera Povisa impulsa un plan de desarrollo profesional para fidelizar a su plantilla

El acuerdo busca atraer y retener el talento de sus profesionales mediante un nuevo sistema de promoción interna e incrementos salariales.

El hospital Ribera Povisa de Vigo ha dado un paso adelante en su estrategia de gestión de talento con la puesta en marcha de un innovador plan de desarrollo profesional dirigido a toda su plantilla.

El objetivo de este nuevo acuerdo de Carrera y Desarrollo profesional es el de reforzar la calidad asistencial del centro y reconocer el trabajo de sus profesionales.

El acuerdo ha sido firmado el pasado mes de septiembre entre la dirección del centro y la mayoría de sindicatos con representación en el hospital (OMEGA, UNENF, CCOO, UGT y SATSE) y supondrá una importante inversión para incorporar y retener talento en el hospital vigués.

Mediante este pacto, Ribera Povisa busca consolidar su modelo de gestión, que sitúa a los pacientes y sus profesionales en el centro. Así, la iniciativa se apoya en cuatro pilares fundamentales como son la fidelización de talento, la promoción de sus profesionales, la estabilidad en el empleo y un sistema de retribución basado en el desempeño.

Un impulso al desarrollo profesional

El acuerdo introduce, por primera vez, un modelo de promoción interna basado en la evaluación continua de méritos. Según informan desde el hospital, este sistema tendrá en cuenta aspectos clave como la experiencia, el compromiso y la excelencia en el desempeño.

Con este modelo, el hospital Ribera Povisa busca atraer y fidelizar el talento de sus profesionales, ofreciendo oportunidades reales de crecimiento dentro del centro.

Otra de las ideas clave del acuerdo es el establecimiento de diferentes grados de Carrera y Desarrollo profesional. Es un sistema voluntario, ascendente e irreversible, que permitirá a los trabajadores avanzar en su carrera de acuerdo a su desempeño.

Esta estructura pretende que cada profesional marque su propio ritmo de crecimiento en función de sus propios objetivos. Para ello se tendrán en cuenta requisitos de permanencia y otros méritos.

Además, el plan contempla retribuciones directas asociadas a cada uno de estos grados, con incrementos progresivos y pagos semestrales. Estos incentivos buscan reconocer la trayectoria de los profesionales del hospital y reforzar su motivación y compromiso.

Mediante este nuevo plan de carrera y desarrollo profesional, el hospital Ribera Povisa busca ofrecer beneficios directos a sus trabajadores, lo que también redundará en una mejora de su atención asistencial.

Esta apuesta por el crecimiento de sus profesionales como motor de excelencia asistencial consolida al centro hospitalario como referencia en Galicia por la gestión de su talento sanitario.