Pedro Becerro, experto en finanzas: "Si ganas 1.500€ vas a conseguir mejores resultados que alguien que gana 2.500€"

Los salarios en España han subido paulatinamente en los últimos años, pero el aumento de la inflación ha golpeado el bolsillo de los españoles. De hecho, en el mes de septiembre, el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha repuntado al 2,9%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, la capacidad de sacar el máximo partido a los salarios actuales a través del ahorro y la inversión es fundamental. Pedro Becerro, experto en finanzas, ha asegurado que "una persona que gana 1.500 euros al mes puede gestionar su dinero mejor que una que gana 2.000 euros o 2.500 euros".

Sostiene que a alguien con un salario superior "se le puede ir el dinero en cosas que no aportan valor real", mientras que un trabajador con un salario menor se acostumbra a gestionar su dinero a corto plazo.

Ahorro e inversión

En una entrevista con el podcast La Orden del Dinero, Becerro ha destacado que la capacidad de ahorro está directamente relacionada con la fuerza de voluntad y lo compara con madrugar o con iniciar una rutina de deporte en el gimnasio.

"Si vas al gimnasio durante un mes, el cuerpo se adapta. De la misma manera, si se pone el ahorro por delante, se convierte en una prioridad para el futuro", añade el autor del libro 'Todo lo que necesitas saber para empezar a invertir hoy'.

Ahorro e inversión.

En términos prácticos, Becerro recomienda que se destine una parte del sueldo directamente al ahorro desde que se recibe la transferencia en tu cuenta bancaria. "Si se cobran 1.500 euros, se deben mover como mínimo 150 euros, un 10%, a una cuenta de ahorro o de inversión tan pronto como lleguen a la cuenta".

Y advierte de que si se sigue la fórmula habitual de intentar guardar el dinero que sobre a final de mes, "no se conseguirá ahorrar" porque es muy tentador gastar el dinero que tienes en tu cuenta corriente de uso diario.

En este sentido, dice que invertir es cuestión de disciplina y que, para adquirir el conocimiento básico para introducirse al mercado, "no requiere más de 10 a 20 horas de estudio consciente".

Además, en la entrevista ha profundizado en las diferentes opciones que existen para combatir la inflación a través de las inversiones. "Después de poner en orden nuestro presupuesto, hay que apartar un fondo de emergencia y, a partir de ahí, apostar por las cuentas remuneradas, los depósitos bancarios y los fondos indexados", como por ejemplo el S&P 500 estadounidense.