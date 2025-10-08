Josefa consigue un extra en su pensión por criar a su nieta: "Son 35 €, pero por fin reconocen mis esfuerzos"

Josefa y una abuela con su nieta generada con IA. Montaje.

La historia de Josefa es una de esas que se quedan grabadas en la memoria. Tras tres décadas dedicadas a cuidar de su nieta, la justicia por fin le ha dado la razón: tiene derecho a cobrar un complemento en su pensión por haberla criado como si fuera su propia hija.

Esta vecina de Elche se hizo cargo de la pequeña cuando apenas tenía año y medio. Sus padres atravesaban una situación crítica: su hija estaba inmersa en las drogas y el padre de la niña, en prisión.

Desde entonces, Josefa ha sido madre, abuela y sostén de la familia. "De todo me hacía cargo, de todo", confesaba en Y ahora Sonsoles.

Fueron años duros. Jornadas de diez horas cosiendo zapatos en una fábrica, sin apenas tiempo para descansar ni para pensar en ella misma.

"Lo hacía para salir adelante. Tampoco tuve muchas opciones de trabajo con una niña pequeña ni era muy libre para trabajar porque cuidaba a mi nieta", señalaba la mujer.

Con una niña pequeña a su cargo, las posibilidades de mejora en el trabajo eran prácticamente nulas. Así que buscó apoyo donde pudo.

Durante un tiempo recibió ayudas de la Generalitat Valenciana, entre 200 y 300 euros al mes, según sus ingresos.

"Dependiendo de mis ingresos de trabajo me daban hasta 300 euros al mes", comentaba al programa.

Sonsoles Ónega y Josefa. 'Y ahora Sonsoles'.

Pero la tranquilidad económica nunca llegó del todo. Aun así, Josefa siguió adelante, tirando del esfuerzo y el cariño de su nieta.

En 2021, al jubilarse, decidió reclamar un complemento por la crianza de la niña. Y hoy, tras años de espera, la justicia le ha dado la razón: su pensión ha incrementado 35 euros al mes: "Han reconocido lo que he hecho".

Este monto pretende reconocer todo lo que Josefa sostuvo durante años: comida, ropa, calzado, facturas... y sobre todo, la vida de una niña que gracias a ella salió adelante.

Un problema que afecta a miles de familias

El caso de Josefa no es un hecho aislado. Durante los últimos años, muchos abuelos y abuelas en situaciones similares también han reclamado su derecho a complementar su pensión tras años dedicados al cuidado de sus nietos o hijos.

Criar a un menor en España es una responsabilidad que no se puede tomar a la ligera. El desembolso anual puede situarse entre 7.000 y 10.000 euros, dependiendo de la edad del niño y las circunstancias familiares.

Y muchas veces, este gasto debe asumirse con pensiones que no llegan a cubrir ni siquiera lo básico.

Lejos de representar una tranquilidad económica, la pensión de jubilación busca garantizar un nivel de vida digno en la vejez, pero no todos los jubilados logran vivir con tranquilidad.

Entre el elevado coste de la vivienda, el apoyo a familiares y una pensión que no siempre es suficiente, el día a día se convierte en un reto para muchas familias como la de Josefa.