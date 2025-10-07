José Miguel, camarero español en Irlanda: "Pasé de cobrar 2,5 euros la hora a tener un sueldo de 2.000 € al mes"

La realidad que enfrentan hoy en día los jóvenes en España, empleos precarios, dificultades para acceder a la vivienda, escasez de oportunidades y un escenario político incierto, lleva a que muchos busquen oportunidades en el extranjero.

Entre los destinos favoritos se encuentra Irlanda, un país que ofrece una gran cantidad de oportunidades laborales y uno de los salarios mínimos más altos de Europa. Un lugar que se ha convertido en un verdadero imán para quienes buscan estabilidad y mejores condiciones de vida.

Este es el caso de José Miguel, un joven que decidió trasladarse allí en busca de nuevas oportunidades. A través de una entrevista en La Sexta, ha compartido cómo son las condiciones laborales en Irlanda.

Jóvenes en Irlanda

En los últimos años, un gran número de jóvenes españoles han decidido emigrar a Irlanda debido a los incontables beneficios que ofrece.

El salario mínimo, que es de 13.50 euros por hora, es considerado uno de los más altos de Europa, lo que permite ganar más de 2.000 euros al mes trabajando en empleos como la hostelería, el reparto o servicios de atención al cliente.

Este panorama fue una de las cosas que más le atrajo a José Miguel, quien, desde hace años, vive en este país escapando de los abusos de un sector que, en España, ofrece salarios irrisorios por trabajar muchas horas.

"Llegué a cobrar 2,5 euros la hora por trabajar", un sueldo muy alejado de los más de 500 euros semanales que llegó a cobrar en un bar en Irlanda. Según explicaba, el joven llegó a ganar "unos 2.200 euros al mes".

Y es que, las diferencias entre trabajar en Irlanda y España son notables. Según relata, su salario no solo cubre sus necesidades básicas, sino que también le permite ahorrar una cantidad considerable de dinero, algo que no era posible con los ingresos que tenía en su país de origen.

La realidad de los camareros en España

En el mundo de la hostelería, la precariedad laboral y las irregularidades forman parte del día a día de muchos trabajadores.

Jornadas largas, sueldos bajos, contratos parciales que no siempre cumplen la ley y condiciones que llaman la atención, son la realidad que enfrentan muchos camareros en España.

El caso de José Miguel, que salió a la luz hace unos años con el Programa de investigación y que ha sido compartido en los últimos días por La Sexta, muestra una realidad que aún continúa latente.

"He llegado a trabajar 12 horas al día y siete días a la semana", confesaba tan solo hace unos meses un camarero a través de las redes sociales.

El testimonio de José Miguel es solo una de las muchas voces que denuncian esta situación, recordando la necesidad urgente de mejorar las condiciones laborales para quienes sostienen uno de los sectores más populares del país.