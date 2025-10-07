Inma, empleada del Ministerio: "He trabajado con funcionarios a los que habría inhabilitado para que no trabajaran más"

Se estima que en España hay cerca de tres millones de empleados públicos. De hecho, se estima que el porcentaje de funcionarios representa el 16,9% de la población ocupada en el país.

De ese modo, los trabajadores públicos suelen generar críticas y atraer una percepción negativa por parte de la población ya que tienen una estabilidad casi total, mejores condiciones que en el sector privado y los lentos procesos que presenta la administración pública.

Sin embargo, al igual que en cualquier puesto de trabajo, hay trabajadores eficientes y otros que no tanto. Y con esos se cruzó Inma Gómez, ex trabajadora del Ministerio de Educación, en su puesto de trabajo.

El problema con los funcionarios

En España, los funcionarios forman parte del sector público y son empleados por el Estado para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales como educación, sanidad, justicia y administración local.

Para acceder a estos puestos, los aspirantes deben superar oposiciones que evalúan conocimientos, competencias y, en muchos casos, méritos profesionales, lo que garantiza un proceso formal y competitivo.

Una vez dentro, los funcionarios disfrutan de estabilidad laboral, derechos adquiridos y un marco regulatorio que regula su jornada, salario y carrera profesional.

A pesar de la importancia de su labor, los funcionarios suelen generar una percepción negativa en parte de la población.

Entre los motivos más frecuentes se encuentran la idea de que tienen empleos demasiado seguros, salarios elevados comparados con la media del sector privado y una supuesta menor exigencia o productividad.

Esta percepción se alimenta con la rigidez burocrática de la administración pública, donde los procesos legales y normativos pueden ralentizar la toma de decisiones y dar la sensación de ineficiencia, aunque se cumpla correctamente con la función pública.

Además, los casos mediáticos de corrupción, favoritismos o errores administrativos contribuyen a reforzar los estereotipos sobre los funcionarios.

La exposición constante en los medios de comunicación, sumada a debates políticos sobre recortes, privatizaciones y gasto público, hace que muchas personas perciban a este colectivo como un gasto excesivo del Estado o como un grupo que disfruta de privilegios que no siempre se corresponden con su desempeño.

Así, en su visita al podcast Tecnologizarse o morir, Inma Gómez, una comunicadora pero también ex funcionaria fue muy clara sobre su experiencia como profesora de economía y trabajo en el Ministerio de Educación.

La mujer rememoró su paso por el sistema de educación. “Soy funcionaria, ya lo sabes, soy profesora de economía. Llevo ya 21 años... aunque 10 de ellos me los he pasado fuera del aula. He estado en el Ministerio de Educación y en la Subdirección General de Inspección", contaba.

"Tengo una vista panorámica de la educación y de todo, cómo funciona, todo el engranaje, todo. Ha sido muy enriquecedor", apuntaba Gómez. "Me gusta más el aula que la burocracia y que los políticos…”.

Sin embargo, fue muy crítica con muchos compañeros suyos: “He trabajado con funcionarios que yo misma los habría levantado un expediente disciplinario y si hubiera podido los hubiera inhabilitado para que no trabajaran nunca más porque he visto verdaderas barbaridades".

Eso sí, salió en defensa de aquellos trabajadores del Estado que sí cumplen con su labor: “No todos los funcionarios somos iguales.”

No obstante, también tuvo críticas hacia el papel de los políticos y dirigentes en materia del sistema educativo.

“No se puede legislar sobre educación si no estás en las clases", indicaba. "No tienen ni idea de lo que pasa. Yo les decía que no saben lo que pasa en un aula, no tienen ni idea de lo que está pasando en las aulas”.