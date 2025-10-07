Gonzalo Bernardos, economista: "Haz lo posible por comprar una vivienda, es el mejor plan de pensión que vas a tener"

En España, el acceso a una buena pensión se ha convertido en uno de los mayores retos para las nuevas generaciones.

Y no es para menos. Las recientes reformas, el aumento de la esperanza de vida y la sostenibilidad financiera amenazan con reducir los beneficios a los que pudieran aspirar los trabajadores una vez terminada su vida laboral.

Esta incertidumbre ha hecho que muchos expertos en economía pongan foco en esta situación, siendo Gonzalo Bernardos uno de los más críticos. Así, el tema llegó a LaSexta Xplica, donde el especialista no dudó en plantear la solución para aliviar el bienestar de los jóvenes.

La incertidumbre de los jóvenes

Los jóvenes en España se enfrentan a un panorama que no se lo pone nada fácil: trabajos inestables, sueldos que apenas cubren gastos y el sueño de tener una vivienda propia que parece cada vez más inalcanzable.

Esta incertidumbre económica les empuja a vivir al día y les impide pensar a largo plazo. A todo esto se suma la imagen que muchos adultos tienen de ellos.

La generación boomer suele reprocharles que no se esfuerzan lo suficiente o que se conforman demasiado rápido, sin ver las dificultades reales que encuentran: contratos temporales, alquileres disparados y un futuro que, a menudo, no depende solo de su voluntad.

Esta combinación de obstáculos económicos y juicios externos no hacen más que generar ansiedad y frustración. Y es que muchos sienten que, aunque se esfuerzan, las oportunidades para progresar son muy limitadas y difíciles de alcanzar.

Ante ello, Gonzalo Bernardos no duda en lanzar un aviso: "Hagan lo posible por comprar una vivienda", dijo.

"Las pensiones no serán tan generosas"

Y es que, tal y como se presente el futuro, "las pensiones no serán tan generosas como la actualidad". Por esta razón, el economista no dudó en plantear la solución para obtener "el mejor plan de pensiones": "Tener una vivienda".

Es decir, según explica Bernardos, no se puede depender exclusivamente de la pensión pública de tu jubilación para mantener un buen nivel de vida en el futuro.

Es por ello que recomienda tener un activo financiero seguro que dé ingresos estables a través de alquiler y tener un patrimonio para vender o transmitir en el futuro.

Ante la difícil realidad para acceder a una vivienda, Bernardos insiste en que comprar una casa es la mejor forma de asegurar la estabilidad financiera en la jubilación, mucho más fiable que depender solo de la pensión pública.