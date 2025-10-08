Carlos Nieto, arquitecto, alerta a España sobre la vivienda: "Los precios son inasumibles y hay muchísima burocracia"

Los precios de la vivienda continúan subiendo en España, pero la solución parece muy lejana. Según Idealista, el precio del alquiler de viviendas se ha incrementado un 10,9% durante los últimos 12 meses al cierre del tercer trimestre de 2025.

Además, los importes por la compra de vivienda también baten récords mes a mes. Según Carlos Nieto, arquitecto, "los precios son inasumibles y hay muchísima burocracia", señalando así a la lentitud de las administraciones a la hora de construir vivienda.

No obstante, este es solo uno de los factores que explican por qué el coste de la vivienda en España se encuentra en una crisis que preocupa enormemente a los propietarios, inquilinos, inversores y autoridades políticas.

Falta de construcción

Según el profesional de la arquitectura, que ha sido entrevistado en el Programa de Ana Rosa, "no se construye porque no hay suelo. Hay un problema de generación de suelos urbanos para poder edificar muy grande".

Y agrega: "Hemos entrado en una dinámica de reducción de las viviendas que se ejecutan y a partir de ahí, cuando la oferta es muy reducida y la demanda es alta, pues se incrementan los precios". Y aporta una cifra reveladora: "Desde 2013 estamos haciendo una media de 70.000 u 80.000 viviendas al año, muy lejos de las 250.000 o 300.000 que necesitamos".

Insiste en que los procesos de licitación de suelo se ralentizan por el exceso de burocracia: "Para el desarrollo de suelos, intervienen comunidades autónomas, ayuntamientos, ministerios... Hay muchísima información y documentación que debe ser presentada".

Una de las principales consecuencias de los trámites infinitos en materia de construcción de vivienda es que un propietario tiene que esperar muchos años para adquirir el inmueble que ha comprado.

Escapar a la periferia

"Hay una media de 10, 12 años desde que ese suelo, una huerta o un campo que no tiene ningún uso, se puede entregar como una vivienda", aclara Nieto.

Por otra parte, destaca otra situación que también influye en el precio de la vivienda en España: la preferencia de los españoles de vivir en la metrópoli. "Hay un factor social: todos queremos vivir lo más cerca del centro de la ciudad, en La Castellana en Madrid o de la Diagonal en Barcelona", indica.

"No concebimos ese concepto que hay en otros sitios de Europa de vivir a 60, 70 u 80 kilómetros del centro y con buenas infraestructuras de transporte", expone.

Sin embargo, los precios en la periferia también están subiendo porque cada vez más gente está buscando un lugar para vivir en las ciudades dormitorio, debido a la escasez de oferta en los núcleos urbanos de las capitales.