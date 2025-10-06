Un propietario alquila su vivienda y acaba convertida en un prostíbulo: "Estaba llena de dildos, condones y fluidos"

Imagen de la vivienda usada como prostíbulo y de Iván, el propietario. Espejo Público

Mientras el Gobierno trata de impulsar un anteproyecto de ley contra la prostitución, esta práctica sigue teniendo bastante presencia en nuestro país.

Desde prostitución en la calle a clubes de alterne o pisos reutilizados como burdeles caseros y, en muchas ocasiones, sin autorización del propietario.

Ese ha sido el caso de Iván, un propietario de una vivienda en Zaragoza que descubrió que su vivienda alquilada estaba siendo usada como prostíbulo clandestino para centenares de personas.

De vivienda a burdel

La prostitución en España se encuentra en un vacío legal ya que no está prohibida, pero tampoco se reconoce como trabajo. Esta ambigüedad deja a muchas personas en situación de vulnerabilidad y sin protección jurídica.

De ese modo, eso es lo que ha descubierto Iván cuando le llegó una carta de sus vecinos reclamando lo que ocurría en su inmueble.

"Se nos ha informado de la constante afluencia de personas en el edificio, con entradas y salidas continuadas desde las 9:00 hasta las 12:00 de la noche", informaba la carta. "A esto se suman ruidos excesivos, como gemidos, música alta y gritos, que están perturbando gravemente la convivencia de los vecinos".

Cuando Iván fue a revisar su vivienda en Zaragoza, se topó con una completa pesadilla: la habían convertido en un prostíbulo casero.

"Un espectáculo de desastre. Son tres habitaciones y estaban numeradas. Había cajas de condones, un montón de dildos, cajas registradora y billeteras", afirmaba. "En esta misma habitación se pueden ver manchas de todo tipo. Tú mismo lo ves: fluidos. Se ven las manos en las paredes".

Eso no era lo peor: "La habitación número tres, la de matrimonio es la peor. Tiene una maleta con colonias de lujo, zapatos de lujo, bolsos de lujo. Hay por lo menos dos cientos paquetes de toallitas. Hacían fiestas y orgías". Y así el resto de habitaciones.

Ante dicho panorama, Iván decidió investigar hasta encontrar a los responsables y qué había ocurrido con su vivienda.

"Busqué por todas las redes sociales hasta que localicé en páginas pornográficas de Zaragoza varios anuncios", señaló. "En unos meses consiguieron 1.000 clientes. Me enteré porque me mandaron una nota de la comunidad. Me da indignación. Me han robado son unos 10.000 euros y en destrozos unos 20.000 o 25.000 euros".

De hecho, Iván descubrió un vínculo entre lo ocurrido con su vivienda y una redada policial en otra ciudad de España. No era solo su casa sino un entramado de viviendas particulares usadas como burdeles.

Así, el propietario rememoró cómo lograron hacerse con su vivienda: "Entró a vivir un empresario vasco y ella era de Brasil, me vendieron que eran unos inversionistas. En mi caso, me alquilaron la casa a nivel turístico un mes para comprobar qué tal es Zaragoza, si había movimiento y actividad".

"A partir de ahí me alquilaron la casa", indicó Iván. "Entiendo que la pareja la alquiló y ellos lo realquilaron a las scorts. Justo hace unas semanas en la zona norte ha habido redadas. Por eso dejaron el piso montado, por miedo a una redada".

Con el estado de su vivienda y los diferentes problemas, el propietario trató de confiar en la justicia, pero no encontró solución. "He denunciado a la Policía Local y a la Policía Nacional y no admiten denuncias porque es un negocio que no es ilegal. Lo consideran alegal", señaló.