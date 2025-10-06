Fernando Cuervas, inversor español en Dubai: "Si quieres llegar lejos en la vida te tienes que ir, España te limita mucho"

Fernando Cuervas Bragado es uno de los muchos jóvenes que se ha marchado de España en los últimos años en busca de mejores oportunidades.

Así lo expresa a EL ESPAÑOL desde su oficina en Dubai: "Si quieres llegar lejos en la vida te tienes que ir, España te limita mucho".

El jiennense lleva más de un año residiendo en los Emiratos Árabes Unidos, donde se dedica a vender propiedades, entre otras muchas cosas.

Fernando Cuervas, en el concurso de coches AutoBello. Instagram: @fercuervas

A sus 28 años, Fernando asegura que quiere ser "financieramente independiente" cuando cumpla 30. Pero no implica que deje de trabajar, ya que actualmente disfruta de su profesión tras años de altibajos.

Y es que, tras estudiar International Business con Gestión Comercial y Marketing entre Jaén y Valencia, no ha perdido el tiempo: ha sido maître, culturista y hasta representante de Jaén en Míster International España.

¿Por qué decidió estudiar esta carrera?

Empecé Administración de Empresas en Jaén, aunque no tenía muy claro qué quería hacer. El primer año estaba lleno de matemáticas y apenas había materias de empresa, así que no me motivaba demasiado.

Mis padres me sugirieron seguir con la carrera en Valencia, pero no quería salir de Jaén. Al final lo hice en segundo curso y fue un cambio enorme: me encantó la universidad, los profesores y el ambiente. Ahí entendí que, si quieres avanzar de verdad, tienes que moverte y salir de la zona de confort.

¿Cuál fue su primer trabajo?

Mi primer empleo fue en Hollister, como dependiente. Después me fui un año de Erasmus a Hamburgo, en Alemania, y a la vuelta trabajé como maître en un pub. En ese tiempo también competí dos veces como culturista natural, y ahí empezaron mis primeros pasos en el mundo del emprendimiento.

¿Ejerció de entrenador personal?

En realidad no tenía formación en nutrición, pero la gente me pedía que les hiciera entrenamientos y planes. Yo dudaba, porque al final estás tratando con la salud de las personas y no quería hacer algo que no dominaba del todo.

Entonces, me asocié con mi entrenador y lanzamos una marca que funcionó bastante bien. Pero con el tiempo me surgieron otros proyectos y decidí que era momento de probar cosas nuevas.

Ha hecho de todo, incluso representar a Jaén en Mister International España 2021.

Ya había probado en alguna agencia de modelos, pero nunca me surgió ningún trabajo. Sin embargo, me ofrecieron la oportunidad de presentarme a Míster International España y ahí sí me animé.

La primera impresión de ese tipo de certámenes me echaba un poco para atrás, pero tuve la suerte de contar con el apoyo de mi padre y mi abuelo, que siempre han sido mis referentes: hombres de familia, trabajadores, respetuosos y muy educados.

Ambos me dijeron algo que nunca olvido: “Tira para adelante; de las pocas cosas de las que me arrepiento en la vida son de las que no hice”. Al final fue una experiencia muy bonita: quedé bien, aunque no gané.

¿En qué momento decide marcharse a Dubái?

Mi primer trabajo a jornada completa fue en una empresa de logística que transportaba alimento líquido desde el sur de España hacia Europa. Pero después de un año decidí dejarlo, trabajaba más de 50 horas a la semana y ganaba menos de 1000 euros netos al mes.

A la vez que tenía este trabajo, también llevaba simultáneamente varios negocios que me iban muy bien. Después trabajé como comercial en una farmacéutica, y ese fue mi último empleo en España.

Tenía el coche de mis sueños, una casa en Valencia comprada con mi esfuerzo y todo parecía ir bien, pero no era feliz. Un día hice “clic” y me dije: me voy de España. Sentía que necesitaba un cambio radical, algo que me devolviera la chispa. Fue la mayor locura de mi vida, pero también la mejor decisión.

¿Por qué Dubái?

En Valencia ya había tenido algún contacto con el sector inmobiliario, aunque nunca me había dedicado de lleno a este sector, ni había estado en Dubái. Lo que me atrajo principalmente fue el tema fiscal y el entorno de emprendimiento.

Al final, cuando tienes empresas, los impuestos son un factor muy importante y en España te limitan bastante. Dubái es un destino al que quiere venir gente de todo el mundo, con grandes currículums y experiencia, por lo que los procesos pueden ser lentos. La mayoría de las empresas inmobiliarias te contratan rápido a pura comisión, sin sueldo fijo.

Mi primer año fue una montaña rusa; aunque la ciudad es increíble, cuesta adaptarse a ella, la cultura del trabajo es mucho más dura que en España, y en la primera empresa en la que estuve no resultó ser lo que yo buscaba.

Pero entonces conocí a un español que lleva aquí más de 12 años y me abrió una gran puerta. Con él todo cambió, y ahora trabajamos mano a mano no sólo en asesoramiento inmobiliario, sino también en consultoría y finanzas.

Ofrecemos un servicio integral de primer nivel y la verdad es que estoy muy contento. Ahora estoy enfocándome en diferenciarme con un servicio VIP. La competencia en este sector se centra en vender propiedades y ganar una simple comisión, la mayoría de las veces sin pensar en el cliente.

Mi valor añadido es tramitar 360º todo lo que necesitan junto a ese proceso: abrir una cuenta bancaria, gestionar el visado y la Golden Visa en 24/48 horas, cuando normalmente se tarda de 2 a 3 semanas, gestionar alquileres, reformar inmuebles, comprar o alquilar coches, reservar en restaurantes y hoteles...

¿Cuánto puede ganar en un mes?

En mi sector no suele haber sueldo fijo, solo trabajamos por comisión. Pero la ventaja es que el impuesto sobre la renta personal es del 0%, así que todo lo que gano es para mí. Es un negocio en el que al principio puedes ganar poco, pero si tienes resiliencia, aprendes rápido y creas una buena cartera de clientes, el crecimiento es enorme.

Eso sí, la mayoría se queda por el camino porque es un sector extremadamente exigente: tienes que crear tu propia red de contactos, financiarte tú mismo y resistir hasta que empiezan a llegar los frutos. Para vivir bien en Dubái necesitas entre 4.000 y 6.000 euros al mes.

¿Qué consejo le daría a alguien que se plantee mudarse a Dubái?

Que ahorre antes de venir y se planifique lo máximo posible. Lo ideal es contar con un colchón económico al que estés dispuesto a renunciar, porque aquí puedes invertir mucho y no ver resultados al principio.

Hay que estar preparado para escuchar 50 veces la palabra “no”. La competencia es altísima y el mercado es cada vez más agresivo. Nadie va a venir a salvarte: si quieres quedarte, tienes que adaptarte rápido y no perder tiempo en quejas.

¿Cuánto cuesta un alojamiento allí?

Acabo de mudarme a Business Bay, cerca del Burj Khalifa con mi pareja y pagamos unos 3.000 € de alquiler, pero hemos tenido suerte porque es un piso bastante grande.

En general, un apartamento de una habitación ronda los 130.000 dirhams al año (unos 30.000€) y uno de dos habitaciones llega fácilmente a los 200.000 dirhams (unos 46.000 €). El alquiler es caro, sin duda.

¿Qué diferencias nota a nivel social y cultural entre España y Dubái?

En España muchas conversaciones giran en torno a las quejas y la mala situación, incluso entre personas a las que aparentemente les va bien. Cuando sales, te das cuenta de ello. Aquí en Dubái es todo lo contrario: el ambiente es optimista, de superación y crecimiento en todos los ámbitos.

Fernando Cuervas, en el WNBF 2022. Instagram: @fercuervas

Si te quejas, estás fuera de juego enseguida. Es un lugar con más de 200 nacionalidades, donde la gente suele tener historias muy interesantes y un gran espíritu emprendedor. Además, si pueden ayudarte, lo hacen.

Pero el ritmo es exigente y los gastos altos: o trabajas duro o no encajas. Dubái está

diseñado para que puedas gastar una fortuna en un solo día, pero también es un lugar que

te empuja constantemente a avanzar.

¿Qué opina del sistema fiscal en España?

Sinceramente, me parece un sistema poco eficiente y muy abusivo. Siempre me he esforzado mucho para generar ingresos y cuando veía a dónde iban mis impuestos, sentía frustración. Esa fue una de las razones por las que decidí marcharme: no quería seguir contribuyendo a algo en lo que no creía.

En cambio, en Dubái el IVA es solo del 5% frente al 21% de España, y las empresas pagan un 9% de impuesto de sociedades a partir de los 100.000 € de beneficio. Eso permite que el dinero circule más veces en la economía.

Es cierto que hay menos servicios públicos, pero a cambio encuentras orden, limpieza y seguridad. Aquí no ves suciedad en las calles, no hay apenas delincuencia, y eso también lo valoro mucho. Pago más por vivir aquí, pero a cambio siento tranquilidad y calidad de vida.

¿Cuántos días trabaja a la semana?

Trabajo todos los días, la diferencia es que no lo vivo como un “tengo que ir al trabajo” ni siento la necesidad constante de vacaciones. A mí me gusta resolver problemas, disfruto la tensión y la presión que conlleva este sector. Lo que para otros puede ser lo más duro, para mí es lo más motivador.

Como asesor inmobiliario y desde la distancia, ¿qué solución tiene el problema de la vivienda en España?

España es un país con muchísimo potencial, pero desaprovechado. No se construye lo suficiente y las trabas legales limitan el desarrollo de nuevas promociones. La retirada de la Golden Visa y las restricciones a las licencias turísticas han reducido la inversión extranjera.

Con una reforma en la normativa y un impulso a la construcción, el problema de la vivienda podría empezar a resolverse en unos cinco años.

Además, los impuestos asociados a la compra son excesivos: un 10% de ITP, gastos notariales elevados, sucesiones… Es un sistema que desincentiva tanto la inversión como la compraventa.

¿Cuáles son sus planes de futuro?

Siempre he dicho que a los 30 quiero ser financieramente independiente, y aunque seguramente nunca deje de trabajar porque disfruto con la inversión, mi meta es lograrlo en los próximos dos o cuatro años.

¿Le gustaría regresar a España?

No lo veo en mis planes. Al menos durante los próximos años quiero seguir aquí, porque es el lugar donde creo que puedo alcanzar mis objetivos.

Me gusta la vida en Dubái: la seguridad, el orden, la limpieza, el ambiente multicultural y, por supuesto, las oportunidades que ofrece.

Sinceramente, no me imagino criando a mis hijos en España, al menos, no en la situación en la que se encuentra ahora.