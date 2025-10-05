Xavier Brun, economista: "Es mucho más arriesgado dejar el dinero en nuestro cajón que invertir en Bolsa"

Xavier Brun es un doctor en Economía especializado en fondos de inversión con una trayectoria de más de dos décadas en el sector de las finanzas. Además, es profesor adjunto de la UPF Barcelona School Management.

Con este currículo tan extenso, es una voz autorizada en materia de ahorros personales y en estrategias de inversión. Así, afirma, en contra de la idea generalizada de que los inversionistas arriesgan su capital, que "es mucho más arriesgado dejar nuestro dinero en el cajón que invertir en Bolsa".

¿Por qué? El motivo principal es que el dinero que dejas guardado en una cuenta bancaria "pierde valor constantemente debido a un impuesto al ahorro que se llama inflación", indica.

La inflación que no cesa

De hecho, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación ha repuntado en el mes de septiembre al 2,9%, dos décimas más que el pasado mes de agosto. Por ello, con una subida constante de los precios, Brun advierte que invertir se ha convertido en una acción primordial para nuestras finanzas.

En una entrevista con el podcast La orden del dinero, Brun ha explicado que no es lo mismo invertir que apostar. "A mí no me gusta utilizar el verbo apostar en el mundo de la Bolsa porque apostar es ir al blanco y negro".

En cambio, defiende que invertir significa situar la mirada "en aquellos negocios que tú crees que lo van a hacer mejor de aquí en los próximos años".

Para ello, ve necesario hacer un análisis de las compañías antes de invertir tu capital en ellas. Este se divide en evaluar su ventaja competitiva, su potencial de crecimiento y los riesgos.

Xavier Brun, inversiones

"En primer lugar, hay que entender qué hace la empresa, cómo lo hace y para quién, identificando sus fortalezas frente a la competencia. Esto ocupa el 80% de su tiempo de análisis", destaca el experto.

A continuación, el economista indica que hay que comprobar si la empresa tiene la capacidad de "crecer en precio, en cantidad de ventas o comprando otras compañía".

Análisis de los riesgos

Finalmente, los riesgos. Aunque según sus palabras oponerse a invertir es más arriesgado, el mundo de las inversiones encierra muchos peligros. Por ejemplo, "la concentración de clientes o proveedores y el apalancamiento financiero que genere deuda", expresa en la entrevista con Raúl Florido.

En cuanto a la evolución de inflación desde el inicio de la invasión de Ucrania, Brun considera que no se debió únicamente al contexto bélico, sino a una tendencia inflacionaria previa provocada por un desajuste entre la oferta y la demanda. Ahora, se ha estabilizado, pero los precios continúan subiendo.