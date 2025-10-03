Juan Leo, jubilado con 45 años cotizados: “He trabajado tanto para cobrar 1.600€ de pensión y los jóvenes cobran más que yo”

Las pensiones en España y su futuro han sido tema de discusión en varias ocasiones. Principalmente porque se han creado dos bandos, los jóvenes que dicen tener sueldos inferiores a dichas pensiones y los jubilados que denuncian que sus pensiones son bajas.

A esto se suma que a medida que se vayan jubilando los integrantes de la generación del 'baby boom', las pensiones serán aún menores, principalmente porque habrá menos trabajadores que jubilados en España.

Así, en laSexta Xplica se planteó este debate entre jóvenes y jubilados. Juan Leo, jubilado, respondió a una de las jóvenes espetando que su pensión no debe ser recortada.

"Quieren mucho sueldo"

El jubilado fue rotundo: "Yo he trabajado 45 años para recibir la pensión que hoy cobro". Antes de esto, explicó que su intención no es faltarle el respeto a 'la juventud' ya que es padre de 4 hijos y "yo respeto mucho a la juventud".

"Después de cotizar 45 años, me ha quedado una pensión de jubilación por la que cobro 1.600 euros y hay jóvenes que cobran más que yo", sentenció Leo.

Acto seguido, no dudó en continuar su comentario con que de estos jóvenes "muchos no han trabajado las horas extraordinarias que he trabajado yo para comprarme una casa".

Así, espetó que "los jóvenes quieren mucho sueldo, regular de trabajo y si es posible no echar horas extraordinarias porque están cansados".

En este sentido, es importante acotar que el sueldo medio de un joven entre 30 y 35 años en España es de alrededor de 3.000 euros netos al mes. Para menores de 30 años ronda los 1.800 o 2.100 euros mensuales.

Por otro lado, la media de horas trabajadas de una persona joven varía dependiendo del sector. No obstante, el promedio se sitúa en 7,2 horas diarias 5 días a la semana, por debajo de la jornada legal de 8 horas diarias.

A pesar de que esto parezca un sueldo acorde con la edad, lo cierto es que el coste de productos básicos y, sobre todo, la vivienda han generado que el 18,8% de los trabajadores jóvenes se encuentren en riesgo de pobreza, según el Observatorio de la Juventud.

Además de ello, al menos 14 millones de jóvenes no tienen acceso a la vivienda, ya que, independientemente de que se encuentren trabajando, comprar una vivienda supone 14 años de salario juvenil, situándose la edad de emancipación en España a los 30 años.

De esta manera, tras expresar su opinión, el jubilado planteó que "veo que quieren rebajarnos nuestras pensiones ¿para qué? ¿para que ellos cobren más?".

Este comentario, que generó cierto revuelo en el plató del programa, vino acompañado de otra pregunta: "¿Qué culpa tengo yo de que la tecnología haya suprimido muchos miles de puestos de trabajo?".

Juan Leo, jubilado, en el plató de 'laSexta Xplica' laSexta

A esto, Paloma Martín, representante de los jóvenes en el debate, reclamó al jubilado que "dejemos de culpabilizar a los jóvenes, por favor".

La realidad es que, a pesar de que las pensiones de jubilación sean cada vez menores, esto es un resultado directo de la conocida 'pirámide invertida'.

En vista de que habrá más jubilados que jóvenes trabajadores, eventualmente un trabajador pagará la pensión de un jubilado o más. Por lo cual, la única solución para mantener a flote dicho sistema, sin eliminar esta retribución, es recortándola, según han explicado varios expertos.

Por esto, muchos economistas recomiendan comenzar a invertir, ahorrar o planificar las finanzas a futuro cuanto antes, para evitar vivir con una retribución mensual, incapaz de sostener el coste de vida en España.