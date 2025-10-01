Manuel Hernández (40), abogado, sobre el impuesto de sucesiones: "Con esto pagarás muy poco o nada"

Comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes que puede tomar una persona a lo largo de su vida.

Para dar este gran salto hay que tener varios aspectos en cuenta como la ciudad, el barrio, número de habitaciones, los vecinos; pero sobre todo, el precio.

Debido a los altos costes de las viviendas, obtener la cantidad necesaria para poder conseguirlo se ha convertido en una auténtica misión imposible.

Lo cierto es que cada mes se bate un nuevo récord y la brecha entre su coste y los salarios se ensancha.

Según datos de Idealista, en agosto, el precio de la vivienda usada se disparó un 14% respecto al mismo mes del año pasado, superando ya los 2.498 euros por metro cuadrado.

"Una riqueza heredada"

Un nivel que hace inviable que muchos jóvenes accedan a este mercado sin ayuda externa. Esa ayuda, en gran parte, está llegando a través de las herencias.

Así lo explica Manuel Hernández, abogado de Vilches Abogados, quien se sentó en el plató de La Roca para hablar sobre el tema.

Y es que, tal y como detalla, los millennials se están convirtiendo en "la generación más rica", aunque no por sus sueldos, sino por el patrimonio que reciben de sus padres o abuelos.

Y es que dejar de pagar un alquiler de 1.000 euros al mes marca la diferencia. Sin embargo, esa "riqueza heredada" no está exenta de conflictos.

"Lo normal es que se te adjudiquen porcentajes, un 50% o un 60%. Y ahí tienes que monetizar esa vivienda, venderla... y eso genera mucha conflictividad", señala.

Situaciones tan cotidianas como que uno de los herederos ocupe el piso y el otro no pueda echarlo hasta que un juez lo dictamine.

Es "hiperhabitual", reconoce. De ahí que insista en la importancia de dejar todo bien atado desde un principio.

"Hacer un testamento es fundamental. El dejarlo todo claro evita la conflictividad de ir a un juzgado y el dolor de verte con tu hermano en un proceso judicial", apunta.

Un impuesto a tener en cuenta

Aquellos que hereden, siempre tienen que tener en mente el impuesto de sucesiones. Pero, ¿de qué se trata?

En teoría, cada vez que alguien hereda una vivienda, dinero u otro bien, tiene que pagar este tributo, pero la realidad es que depende mucho de dónde vivas y de qué heredes.

En España, este impuesto está cedido a las comunidades autónomas. Eso significa que no en todas partes se paga lo mismo.

Hay regiones donde los hijos, padres o cónyuges solo pagan el 1% de lo que les correspondería. En otras, la factura puede ser mucho más alta si no hay bonificaciones.

Es por ello, que el experto señala que se necesitarían tener ahorros "para pagar los impuestos que te genera heredad".

"En caso de ser hijo único, si son 200.000 euros con las bonificaciones y las extensiones fiscales que hay en ese importe, prácticamente o no vas a pagar nada o vas a pagar muy poquito", puntualiza.

La clave está en que las leyes suelen ser muy favorables cuando se trata de familiares directos. Si eres hijo único y heredas la vivienda de tus padres, lo más probable es que apenas tengas que pagar.

Sin embargo, si se trata de un sobrino, primo o amigo, la factura puede subir de manera considerable. Es por ello, que los expertos insisten en que hacer testamento no es solo un trámite aburrido, sino una ventaja para los hijos.