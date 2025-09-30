Sara Martínez, camarera española de 23 años en Suiza: "Gano 5.000 € al mes, más que un médico en mi país"

La realidad para muchos jóvenes en España no es sencilla: empleos con condiciones precarias, alquileres imposibles, falta de opciones para crecer profesionalmente e, incluso, un clima político cargado de incertidumbre.

Ante este panorama, cada vez son más los que optan por hacer sus maletas y buscar oportunidades en otros países.

Entre los destinos más elegidos se encuentra Suiza. Sus salarios, muy por encima de los españoles, convierten a este lugar en un auténtico imán para quienes buscan estabilidad y mejores perspectivas de vida.

Sara Martínez es una de ellas, una joven trabajadora que se marchó a Suiza en busca de oportunidades y ha contado en YouTube lo que gana cada mes.

"Tengo 22 años y vine aquí hace dos años. Ya había trabajado en Madrid, pero veía que no se ganaba mucho y ser independiente es muy caro", cuenta la joven.

Fuga de talento

En los últimos años, cada vez son más los jóvenes españoles que deciden emigrar en busca de mejores oportunidades.

La falta de empleo estable y los bajos salarios en España les empujan a mirar hacia fuera para tener un futuro más seguro y con posibilidades de crecimiento.

Así, Sara se llegó a preguntar "¿Cuál es el país más cercano a España donde se pueda ganar bastante?".

Con esta pregunta en mente, decidió emigrar a Suiza. Su primer trabajo fue como cuidadora de niños, donde consiguió el permiso de residencia y trabajo.

"Tuve un contrato de un año con la familia y me ayudaron con todos los trámites: banco, teléfono, clases de alemán, darme de alta en el ayuntamiento", explicaba a MevoyalMundo.

Sara contó que sin trabajo "es muy complicado encontrar vivienda". Sin contar que el coste de vida en Suiza es "muy caro".

"Un estudio puede costar 1.500 francos y la fianza son tres meses de alquiler. La comida también es carísima: un pollo entero puede costar 50 francos", detalla.

Aun así, considera que la inversión merece la pena. Explica que trabajando incluso de camarera o en un supermercado al mismo tiempo y, "gano más que un ingeniero o un médico en España".

"Trabajo, trabajo y dinero"

Sara reconoce que con esos trabajos era suficiente para "sacarme casi 5.000 pavos", e incluso llegar a ahorrar una gran cantidad.

"No vuelvo a trabajar por 1.000 euros al mes o por 1.500", señala. Sin embargo, no todo es fácil. "Al final te aburres, no tienes vida social", señala.

Sin embargo, reconoce que esta vida tiene sacrificios. "Al final te aburres, no tienes vida social. Suiza es un país muy centrado en trabajar. Dinero, y trabajo, trabajo y dinero", dice.

A esto se suma la dificultad del idioma. Confiesa que el alemán "es muy difícil" de aprender y, aun estudiando, "aún no entiendo nada".

Lo cierto es que la nómina de Sara dista mucho de las que se pueden ver en España. El salario base para alguien de su edad como camarero se sitúa en 1.300 euros mensuales.

Por tanto, ante estos salarios en España y viendo lo que se consigue en Suiza, se llega a entender que muchos jóvenes dejen atrás nuestro país para buscar nuevas oportunidades.