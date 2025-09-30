María Isabel Miranda, abogada mercantil: "Hay casos en los que se puede perdonar la hipoteca de la casa al 100%"

En España, miles de personas arrastran deudas que les resultan imposibles de pagar, desde créditos al consumo hasta hipotecas fallidas.

Ante este escenario, la Ley de Segunda Oportunidad se ha convertido en un salvavidas jurídico que permite a particulares y autónomos empezar de cero. Sin embargo, sigue siendo una herramienta poco conocida entre la población.

Precisamente, la abogada María Isabel Miranda, referente en este campo, ha logrado ya exonerar más de 80 millones de euros en deudas, tal y como ha revelado en una reciente entrevista en Tiene Sentido Pódcast.

Con amplia experiencia en Derecho Concursal y Mercantil, Miranda recibe una pregunta clave y esperanzadora para los deudores: "¿Hay casos en los que se puede perdonar la hipoteca y tú conservar la casa?".

La especialista explica que existen diferentes escenarios dentro de la Ley de Segunda Oportunidad.

En el primero, una persona mantiene al día su hipoteca, pero acumula deudas adicionales que superan los 60.000 euros.

En esta situación, la profesional explica que si se presenta un plan de pagos a 5 años, es posible quedarse con la vivienda.

En el segundo escenario, el deudor ya ha perdido la casa porque no pudo afrontar los pagos, pero le queda un remanente de deuda hipotecaria. Ese saldo, puntualiza Miranda, "se perdona en la Ley de Segunda Oportunidad al 100%".

Y en un tercer caso, más complejo, cuando el valor de tasación actual de la vivienda es inferior al precio de compra, se puede solicitar al juez un recalculo de la cuota hipotecaria, aunque reconoce que este mecanismo es difícil de obtener en el contexto actual del mercado inmobiliario.

La abogada insiste en que el desconocimiento es uno de los grandes obstáculos. "Hay mucha gente que sigue pagando por una casa que ya no tiene, porque ignora que esta herramienta existe y que el remanente se perdona por completo", afirma.