Un jefe de El Corte Inglés en Zaragoza fue despedido y cobrará 171.587 euros tras ganarle en los tribunales: "Su caso es improcedente"

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJ) resolvió que el despido de un trabajador de una sucursal de El Corte Inglés en Zaragoza fue improcedente. El empleado, con 35 años de antigüedad en la compañía, había sido acusado de beneficiarse de descuentos en productos electrónicos y de permitir ventas irregulares en una tienda outlet de la cadena. La justicia concluyó que las prácticas estaban toleradas por la empresa y condenó a la compañía a pagarle una indemnización de 171.587,83 euros.

La denuncia y el despido de un empleado con 35 años de antigüedad en El Corte Inglés

El trabajador comenzó su trayectoria en 1988 y fue ascendiendo hasta llegar en 2015 a ser responsable del área de Electrónica en Navarra y Aragón. Posteriormente, asumió la gestión de la sección en otros centros y, en 2019, pasó a supervisar el outlet donde se detectaron las supuestas irregularidades.

La investigación inició después de que un denunciante anónimo alertara a la empresa sobre descuentos de más del 50% en productos con taras. La auditoría interna señaló que, además de estas rebajas, se hacían ventas simuladas en otros centros y se usaba de forma indebida la tarjeta de empleado. Con base en este informe, El Corte Inglés acusó al jefe de transgredir la buena fe contractual y lo despidió, alegando abuso de confianza.

El trabajador impugnó el despido y argumentó que no existían pruebas de su participación directa en las operaciones cuestionadas. Según su defensa, las prácticas seguían protocolos internos y la ejecución de las ventas correspondía al personal del outlet, no a él.

La justicia confirma que el despido fue improcedente

El caso fue revisado primero por el Juzgado de lo Social número 3 de Zaragoza, que consideró que las operaciones eran conocidas y consentidas por los órganos superiores de la empresa, incluidos los departamentos de compras y la dirección. La jueza concluyó que no se acreditó que el trabajador actuara de mala fe ni que buscara un beneficio personal, por lo que declaró el despido improcedente en aplicación del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores.

Posteriormente, El Corte Inglés presentó un recurso ante el TSJ de Aragón para intentar revocar la resolución, pero la sala de lo social desestimó el recurso. La sentencia 575/2025 confirmó que no existía evidencia de incumplimiento grave y ratificó la obligación de la empresa de readmitir al empleado o pagarle la indemnización correspondiente, además de los salarios de tramitación.

Este fallo resalta que las prácticas detectadas estaban toleradas y conocidas por la estructura directiva de la compañía. El caso, ocurrido en Zaragoza, marca un precedente para otros conflictos laborales en grandes cadenas de retail en España.