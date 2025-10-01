Iván, joven español que vive en Islandia: “Allí se trabajan solo 15 días al mes y termino ahorrando unos 5.000 euros”

Montaje con Iván, joven español que vive en Islandia, y un joven atendiendo a alguien en un hotel Gemini

Son cada vez más los jóvenes que deciden abandonar España en busca de un futuro mejor. El alto costo de vida, la crisis de la vivienda y los sueldos precarios han ido ahuyentando a estos trabajadores que consiguen un hogar en el extranjero.

Por muy tétrica que suene esta declaración, la realidad es que en el último lustro al menos 61.000 jóvenes de entre 20 y 35 años han abandonado España para establecerse en el extranjero.

Uno de estos 61.000 jóvenes es Iván, que decidió irse a Islandia. El joven se fue con la idea de buscar un trabajo y acabó consiguiendo tres, así lo contó a Alejandro Arranz, un barbero famoso en redes sociales por subir sus conversaciones con sus clientes.

Tres trabajos y 325 horas al mes

Iván trabaja como encargado de piscinas naturales, en atención al cliente en una gasolinera y en un hotel. Ahora bien, es importante recalcar que en Islandia se trabaja con un sistema de trabajo 2-2-3 que consiste en un patrón de turnos rotativos.

"En Islandia se trabajan 15 días al mes", comenzó explicando el joven, "trabajamos en horario 2-2-3 que es lunes, martes, viernes, sábado y domingo se trabaja, descansando el miércoles y el jueves. Luego, la semana siguiente solo trabajas miércoles y jueves".

Con este sistema laboral, también conocido como 'Horario Panamá', es fácil organizarse con más de un trabajo. Es importante acotar que este sistema está compuesto por jornadas de 12 horas diarias.

"Si solo tienes un trabajo siempre trabajas así, entonces es muy fácil cuadrar el resto de trabajos", comentó Iván. Sin embargo, en su caso, con 3 trabajos, el descanso no es mucho.

Según comentó, en su trabajo como encargado de piscinas, que calificó como el principal, invierte "172 horas al mes", sin sumar las horas extras.

En su segundo trabajo, como atención al cliente, trabaja "entre 6 y 8 horas, por las tardes, 15 días al mes", es decir, 105 horas mensuales.

Así, en su tercer trabajo en un hotel dedica 7 u 8 días al mes, jornadas de 6 horas. Esto se traduce en un total de 48 horas mensuales.

De esta manera, en total, el joven español trabaja un total de 325 horas mensuales, sin contar horas extras. Esto, comparado con una jornada laboral española, supone un total de 165 horas más.

"Tengo 8 mañanas libres", reveló Iván. También añadió que en alguna ocasión ha tenido que trabajar jornadas de 15 horas, sin embargo acotó que "eso no es algo habitual, lo normal suele ser hasta 13 horas".

Con esto reveló cuánto ahorra mensualmente después de trabajar tanto. Para desglosar sus gastos, señaló que "yo ya no estoy pagando la casa", por lo cual para calcular sus ahorros debe restar de su sueldo total "coche, gasolina, que tengo un bonus y me pagan parte, y los desayunos".

Tras restar estos gastos, calculó que "vamos, que al final termino ahorrando como unos 5.000 euros". En este sentido, el sueldo medio en Islandia es de 3.660 euros; no obstante, depende de las empresas y sus convenios el salario mínimo de cada trabajador.

Esto es porque Islandia es un país que no tiene un salario mínimo fijado por la ley, sino que las tarifas salariales son fijadas a través de convenios sectoriales que establecen ciertas condiciones laborales y salariales.

Por otro lado, el costo de vida en Islandia es más alto que en España, por lo tanto, para conseguir ahorrar es importante privarse de ciertos gastos y vivir en zonas alejadas de la capital, Reikiavik.

No obstante, gastos como los servicios de salud son inexistentes, ya que la salud en este país es pública, universal y de alta calidad.

En definitiva, el joven español, a pesar de trabajar jornadas más extensas que en España, consigue ahorrar una importante suma de dinero, gracias a suprimir ciertos gastos o sustituirlos por opciones más baratas.