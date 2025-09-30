Eugenia, médica en una mutua, sobre las bajas laborales falsas: "Más del 70% de las bajas quizá no serían necesarias"

Imagen generada por IA de un trabajador de baja y de Eugenia Menéndez. ChatGPT

Dentro de los derechos de los trabajadores está la baja laboral. Esta permite a un trabajador ausentarse de su puesto durante un tiempo determinado mientras sigue cobrando su respectivo salario hasta que se recupere y pueda regresar.

Sin embargo, en ocasiones muchos trabajadores abusan de las bajas médicas para dejar de trabajar sin tener una justificación real que les impida reintegrarse a su oficio.

Así, al tratarse este tema de debate en Y Ahora Sonsoles, la médica de una mutua Eugenia Menéndez explicó cómo se vive esta situación desde el sector privado.

Bajas laborales falsas

En España, las bajas laborales están reguladas para garantizar la protección del trabajador en caso de incapacidad temporal, ya sea por enfermedad común, accidente laboral o contingencias profesionales.

Durante este período, el empleado recibe una prestación económica que reemplaza a su salario, con el objetivo de que pueda cubrir sus necesidades mientras no puede desarrollar su actividad.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social juegan un papel central en este proceso, especialmente cuando la baja deriva de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Estas entidades privadas, autorizadas y supervisadas por el Estado, se encargan de gestionar tanto la asistencia sanitaria como el pago de prestaciones.

Además, pueden intervenir en el seguimiento y control de ciertas bajas por contingencias comunes, en coordinación con los servicios públicos de salud.

Por ello, las evaluaciones médicas son clave para determinar la duración y justificación de una baja laboral. El médico de atención primaria suele emitir el parte inicial, pero las revisiones periódicas y posibles altas médicas dependen de sucesivas valoraciones.

De ese modo, tanto mutuas como inspectores médicos de la Seguridad Social pueden citar al trabajador para verificar su evolución, asegurando que la incapacidad esté correctamente acreditada y evitando situaciones de fraude o prolongaciones indebidas.

Ante esta situación con varias bajas laborales falsas repartidas por todo el país, se estima que hay 1,2 millones de ausencias cada día, Y Ahora Sonsoles contó con Eugenia Menéndez, una médica de una mutua.

"Lo primero: dar un dato un poquito positivo", señalaba Eugenia. "Que del total de las bajas de España, se concentra en un 6% de la población. Con lo cual hay un 94% de trabajadores que están trabajando".

Por esa razón, ante tal número de bajas, la médica señalaba la importancia de las mutuas y su control para las empresas.

"El tema es complicado. Existen las figuras de las mutuas, que es muy importante porque son un apoyo para la empresa y para el trabajador. En cuanto a las contingencias comunes, tenemos la función de valorar la capacidad funcional del trabajador", afirmaba la profesional sanitaria.

Asimismo, Sonsoles planteó la duda en base a la afirmación previa de la doctora sobre si "¿Más del 70% de las bajas que se dan a diario no son necesarias?".

A esa cuestión, la médica se mostraba reacia a confirmar dicha cifra pero no cerraba la puerta: "No podemos determinar como cierto al 100% porque no podemos decir que la baja de una trabajadora es verdadera o no".

Para eso, Eugenia indicó qué era una baja médica. "Es una incapacidad para realizar tu trabajo. No significa que estés enfermo o tengas una patología mental, significa que para tu trabajo no estás capacitado en ese momento", aseguró.